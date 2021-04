“Siempre fue un degenerado”: acusaron por abuso sexual a Esteban Ojeda Ramírez, diputado de Morena

Flores Soto denunció que Ojeda Ramírez fue su maestro y que violentó sexualmente a muchas mujeres de la zona 4 (Foto: Congreso Baja California Sur)

El jueves pasado, Argentina Salomé Flores Soto, supervisora de zona de las secundarias técnicas en La Paz, Baja California, acudió a la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado y señaló al diputado por Morena, Esteban Ojeda Ramírez, como un abusador sexual.

“Esteban Ramírez también fue mi maestro en secundaria [...] y hoy creo, sin lugar a dudas, que ese que fue mi maestro y que le estoy hablando aquí de frente siempre fue un degenerado. Porque sí, así se portó con las mujeres y son muchísimas las que confiaron en mí, para darme puros argumentos de por qué usted es un violador”, externó la mujer.

Flores Soto denunció que Ojeda Ramírez fue su maestro y que violentó sexualmente a muchas mujeres de la zona 4, lugar en el que ella labora.

“Muchas mujeres de mi zona escolar me piden que no le permita ya nunca más la entrada a las escuelas, porque esa basura, ese degenerado, se aprovechaba de las intendentes, de las secretarias, de mis compañeras que estaban vulnerables en ese momento, para pedirles sexo y si no se los otorgaba, se lo agarraba sin tener un sexo consensuado”, explicó la supervisora desde el estrado.

ahondó en que se estaba luchando por el desafuero del presunto responsable de los abusos.(Foto: Congreso Baja California Sur)

Argentina Salomé ahondó en que su denuncia no estaba motivada por algún interés político y remarcó que se trataba de una “situación de género” en la que se estaba luchando por el desafuero del presunto responsable de los abusos.

“Estamos exigiendo que a este diputado se le quite el fuero para que pueda pagar por todos los delitos que ha cometido en contra de la mujer” sentenció la supervisora educativa.

Tras las acusaciones, Sandra Guadalupe Moreno, diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Estado solicitó que silenciaran el audio de la tribuna y sacaran del recinto a Argentina.

No obstante, ocho diputados de diversos partidos de oposición a Morena exhortaron a las autoridades para que se realizara un juicio político en contra de Ojeda Ramírez.

Posterior a la sesión, y tras tener que suspenderse por falta de quórum, Argentina Flores dio un mensaje para los medios y señaló que, en caso de ser necesario buscaría apoyo legal para que su caso procediera.

“Tienes muchos delitos que pagar. Es un degenerado, es una bestia humana que no fue capaz de sostenerme la mirada, cuando tome la tribuna [...] de ser necesario buscaré la justicia federal”, sentenció.

Argentina dio un mensaje para los medios (Foto: Congreso Baja California Sur)

Cabe recordar que varios militantes de Morena se han visto envueltos recientemente en acusaciones por abuso sexual, uno de los principales ha sido Félix Salgado Macedonio, quien fue acusado de ejercer violencia contra varias mujeres y fue destituido de la candidatura de Guerrero, por razones ajenas a las denuncias.

El morenista que pretendía competir por la gubernatura a la entidad guerrerense, fue sancionado por las instancias electorales del país al no haber entregado informes de precampaña y, por ende, se canceló su registro.

La tarde del martes 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Félix Salgado Macedonio no será reintegrado al listado oficial de candidatos a la gubernatura de Guerrero.

Con un coteo definitivo de cinco votos a favor y dos en contra, el TEPJF ratificó la sanción contra el senador con licencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

SEGUIR LEYENDO: