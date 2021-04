Pedro Kumamoto fue vacunado contra COVID-19 en Jalisco

Pedro Kumamoto fue vacunado contra COVID-19 por ser parte del personal educativo en México (Foto: Twitter @pkumamoto)

Al ser parte del personal educativo del estado de Jalisco, el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto, fue vacunado contra la enfermedad de coronavirus.

El joven político dio a conocer el acontecimiento a través de su cuenta de Twitter. Además, dijo sentirse muy conmovido por el ambiente en la sede de vacunación a la que asistió.

“Hoy nos tocó el turno a las profesoras y los profesores en Jalisco. Me siento muy conmovido por el ambiente que hay en el Centro Cultural Universitario, con mucha organización, un excelente trato de las y los estudiantes, autoridades y voluntariado”, manifestó el también académico en redes sociales.

El político de 31 años dijo sentirse muy conmovido por el ambiente en la sede de vacunación a la que asistió (Foto: Twitter@pkumamoto)

Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de inicio a las campañas políticas, el jalisciense fue duramente criticado en redes por publicar su visita al trasporte público.

A través de un video en Twitter, el político de 31 años anunció su intención de levantar la percepción de la ciudadanía en cada esquina de la alcaldía. Por ello, comenzó su trayecto a bordo de una camioneta, cuestión que más tarde fue criticada por usuarios de redes sociales.

“Ya podemos iniciar campaña, ya podemos venir a platicar las propuestas, las ideas que tenemos para solucionar los problemas concretos que afectan a Zapopan, la falta de agua, la inseguridad, la falta de luminaria, la falta de oportunidades y de creación de un proyecto para poder reactivar a económicamente”, dijo el candidato del partido Futuro al inicio de la cápsula.

Al bajar de vehículo, Kumamoto se puso el crubrebocas y dio unos cuantos pasos en los que parece ser una estación de transporte público. “Vamos a estar platicando durante estos momentos con las personas que están ahorita saliendo a chambear, nuestra idea es seguir haciendo una campaña desde que amanece hasta que anochece, por eso estamos desde temprano recorriendo paradas de camiones”, dijo.

Pedro Kumamoto fue criticado en redes por su video de inicio de campaña (Video: Twitter/@pkumamoto)

Para finalizar el video, el licenciado en Gestión Cultural repartió un volante con sus propuestas a un hombre que estaba formado en una fila de tortillas. Por esta y otras razones, los internautas criticaron al candidato zapopeño por su forma de hacer campaña, incluso lo compararon con los famosos spots Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN).

“¿Entonces Pedro Kumamoto siempre fue Ricardo Anaya?”, comentó @jgnaredo en la red social. “Cuando creímos que lo habíamos visto todo con Ricardo Anaya, llega Pedro Kumamoto, en un episodio más de la política buena ondita”, fue el mensaje de @AlejandroMunozE.

Por otra parte, el usuario @godomarto destacó una incongruencia: el hecho de que Kumamoto se bajara de su camioneta para preguntar cómo es viajar en camión.

Este chavx dijo: “voy a bajarme de mi camioneta para preguntarle a la gente cómo es viajar en camión” Anaya se quedó p*ndejo

“Objetivo: votar para que Futuro mantenga el registro y diversificar el sistema de partidos en Jalisco. Obstáculo: que postulen por tercera vez a Pedro Kumamoto”, señaló otro internauta.

Pedro Kumamoto contenderá por la alcaldía de Zapopan, Jalico (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, al dimensionar el revuelo que había causado el spot, el candidato a la alcaldía de Zapopan decidió grabar otro video en el que aclara lo sucedido esa mañana.

“Este video es para poder agradecerle a todas las personas que con sus comentarios nos volvieron trending topic nacional. Porque bueno, nosotros no tenemos recursos para estar dilapidando lana en cientos de millones de pesos en granjas de bots o en agencias de publicidad. Tampoco tenemos una administración pública ni somos corruptos para mover aviadores.

Entonces, la famosa camioneta es una Jeep, no de tres millones, sino una Jeep de 2005, la mejor prueba de que no es mía es la calcomanía del Atlas, la cual es una de las grandes diferencias que tengo con quien me ofreció la camioneta”, aclaró el joven político.

