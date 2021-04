Cuánto tendrán que pagar de multa Antonio Attolini y Alejandro Moreno por violar la veda electoral

Antonio Attolini, es actual candidato de Morena a una diputación federal por Torreón; mientras que Alejandro Moreno es el líder nacional del PRI (Fotos: Twitter)

Tres días antes de los comicios intermedios del próximo domingo 6 de junio, dará inició la veda electoral. Un periodo donde la ciudadanía tiene el derecho a reflexionar su voto para ejercerlo en plena libertad.

Durante ese lapso de tiempo, tanto el gobierno federal, estatal y municipal, así como partidos políticos y sus integrantes, tienen prohibido intervenir en el proceso a través de cualquier medio (actos de propaganda).

Sin embargo, hay personajes de la política mexicana que ya han hecho caso omiso a esta regla que forma parte de la Ley General de Procedimientos Electorales. Tal fue el caso de Antonio Attolini y Alejandro Moreno, candidato de Morena a una diputación federal por Torreón (Coahuila) y el líder nacional del PRI, respectivamente.

Este jueves, en sesión pública no presencial, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por unanimidad imponer una amonestación pública a ambos partidos políticos, así como una multa de 13,032 pesos a Moreno y Attolini, por violar la veda electoral en los comicios de Hidalgo y Coahuila celebrados el 18 de octubre de 2020.

Integrantes de la Sala Especializada del TEPJF (Foto: TEPJF)

Durante la discusión del asunto, se informó que Alejandro Moreno subió a su cuenta de Twitter un mensaje el mismo día de la elección, lo que a juicio de los magistrados “constituye una manifestación de victoria anticipada frente a otras opciones políticas”.

Mientras tanto, en el caso de Antonio escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en la víspera de la contienda, en el que “solicitó el voto masivo para Morena y lo emitió en su calidad de militante de ese partido y como excandidato a la secretaría general del mismo, por lo que tenía una notoriedad pública”.

Lo que no está permitido durante la veda electoral

(Foto: INE)

De acuerdo a lo estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), todo candidato o partido político tiene prohibido:

• Distribuir propaganda electoral o gubernamental.

• Realizar mítines.

• Llamar al voto o pedir el voto.

• Publicar encuestas o resultados donde se muestre alguna preferencia electoral.

• Realizar actos de campaña y proselitismo electoral.

• Realizar marchas a favor o en contra de partidos y/o candidatos.

• Difundir o realizar informes anuales de labores.

• Colocar propaganda electoral cerca de cualquier casilla el día de las elecciones.

• Programar pautas publicitarias en redes sociales o internet.

Rechazan caso Rosario Robles

Rosario Robles está encarcelada por omisión en el desvió de recursos públicos en el caso de la Estafa Maestra (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, el TEPJF concluyó que Morena no incurrió en daño político por razones de género contra Rosario Robles a través de la difusión de un spot titulado “TUMOR”.

La Sala Especializada determinó que dicho promocional no incurre en calumnia ni pone en riesgo el proceso penal que sigue la ex secretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que es una revisión a su ejercicio público y no a su condición de mujer.

Robles interpuso un recurso ante el Tribunal al considerar que el spot le generó violencia política en razón de género y calumnia, y acusó el uso indebido de su imagen por falta de autorización expresa para ello.

El análisis integral del promocional, se advierte que las manifestaciones realizadas corresponden a un mensaje genérico, crítico y de manifestación de ideas de un partido político hacia figuras políticas históricas y presentes.

“Si bien es una crítica severa y negativa, no se advirtieron denostaciones de género, discriminación o estereotipos, que impactaran de manera diferenciada en la actora por el hecho de ser mujer”, resolvió.





