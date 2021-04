Cuál es la fecha límite que tiene Morena para sustituir candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón

Morena cuenta con un plazo de 48 horas para el caso de Guerrero y cinco días para Michoacán para registrar un nuevo candidato (Foto: Cuartoscuro)

La madrugada de este viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón la resolución de la cancelación de sus candidaturas a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Tras confirmar la pérdida de sus registros como candidatos, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con un plazo de 48 horas para el caso de Guerrero y cinco días para Michoacán para registrar un nuevo candidato o candidata a la gubernatura de los dos estados.

La sentencia de Raúl Morón se ratificó a las 00:24 horas; por su parte, a las 00:03 horas del viernes Salgado Macedonio fue notificado sobre la pérdida de su registro, por lo que Morena tiene hasta el próximo domingo para registrar un sustituto o sustituta.

Sobre la notificación, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que van a entrar “en tiempo y forma”, ya que se está levantando la encuesta en Guerrero para escoger al próximo candidato; “en cuanto tengamos resultados vamos a dar a conocer quién es nuestra abanderada en Guerrero”, indicó.

Mario Delgado Carrillo señaló que van a entrar “en tiempo y forma” (Foto: Cortesía Morena)

Informó que es probable que se conozca el nombre de la próxima candidata por la gubernatura de Guerrero antes de que se venza el plazo que el TEPJF fijó.

Será la tarde del sábado primero de mayo que el partido dará a conocer a la candidata al gobierno del estado, en un evento realizado en el Parque de la Reina, Acapulco.

Evelyn Salgado, la mujer que podría reemplazar a Salgado en Guerrero

El pasado jueves, Félix Salgado Macedonio informó que su hija Evelyn Salgado fue incluida en las encuestas para elegir a la próxima candidata de Guerrero; el senador con licencia indicó que no fue él quien la propuso, sino la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apoyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, señaló.

Salgado Macedonio informó que su hija Evelyn Salgado fue incluida en las encuestas para elegir a la próxima candidata de Guerrero (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

En entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula, el periodista Daniel Moreno manifestó que no había dudas sobre quién se llevaría la candidatura; explicó que el triunfo de Evelyn se debe “básicamente por ser la hija de Salgado”, pues no cuenta con una carrera política en el estado. “¿Cuál es la carrera política de Evelyn Salgado? pues básicamente ser la hija de Félix, ella fue presidente del DIF cuando Félix fue alcalde, y hasta hace no mucho era delegada en la Secretaría de la Mujer”, expuso.

Informó que el sábado primero de mayo se realizará a las 4 de la tarde un mitin en Acapulco, donde se va a ratificar su triunfo y realizará su arranque de campaña.

El periodista reveló que circula en un chat de Morena en Guerrero el mensaje de una mujer que convoca a acompañar el mitin con pancartas, megáfonos y tambores con el nombre de la hija de Salgado Macedonio.

Daniel Moreno manifestó que no había dudas sobre quién se llevaría la candidatura (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

“Mañana hay salida para Chilpancingo, Acapulco, ¿quienes van? Hay que llevar banderas con el nombre de Evelyn, también tambores, megáfonos y porras”, leyó el periodista; además, dijo que la mujer expresó sentirse “muy honrada y representada de que una mujer va a gobernar el estado. Por fin un hombre de honor le abre camino a una de las nuestras”.

Finalizó subrayando que será muy complicado que la oposición tome ventaja, pues es un estado donde Morena “tenía previsto ganar”.

