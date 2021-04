Negaron la vacuna contra COVID-19 a una abuelita de 104 en NL por un error en su CURP

Docentes y personal escolar ejercen presión en el lugar de la inyección luego de recibir una dosis de la vacuna china CanSino COVID-19 durante una vacunación masiva contra la enfermedad por coronavirus en la Universidad Autónoma de Nuevo León en San Nicolás de los Garza, en las afueras de Monterrey, México Abril 27 de 2021. REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

Aunque la Secretaría de Salud afirmó que todos los adultos mayores del país tendrían acceso a la vacuna contra el coronavirus, en la práctica no ha sido así, como en el caso de una abuela de 104 años a la que le negaron su aplicación por un error en sus documentos de identidad.

Se trata de Olalla López Arteaga quien nació en 1916 y tiene 104 años, sin embargo por un error en el sistema de la Clave Única de Registro de Población (CURP) la tienen registrada como una persona, de cuatro años.

Así lo dio a conocer el nieto de Olalla, Giovanni Conde, quien narró cómo le negaron la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a su abuelita.

“(Olalla) se registró, pero el sistema no la tiene capturada. Ella es de 1916 y en la cita de Monterrey la registramos. Pero en el CURP aparece 16/12/14, es decir, 14 de diciembre de 1916, y a ellos les aparece del 14 de diciembre del 2016”, reveló Giovanni. Razón por la que le cancelaron la cita a su abuelita.

Las autoridades reconocieron que en el padrón sólo hay personas que nacieron de 1920 hacia adelante. Además, Giovanni expuso que su abuelita lleva 10 años postrada en la cama.

“Nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella (Olalla) no puede caminar porque se quebró la cadera. Por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover”, abundó Giovanni a la televisora Telediario.

La odisea de la mujer, quien habita en el primer sector de la colonia Urbi Villas del Rey, en Monterrey, la cuenta su nieto Giovanni Conde García no parece tener solución.

“Nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella no puede caminar porque se quebró la cadera, por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover.

“Ya hemos llamado varias veces y nos indican que el sistema no la tiene registrada, el sistema los tiene registrados a partir del año 1920 en adelante, así nos expusieron”, dice su nieto.

Actualmente Angélica, tía de Giovanni, se hace cargo de su abuelita, originaria de Doctor Arroyo, Nuevo León.

“En el parque Tucán fuimos a registrarla y nos dijeron que no les autorizaban su aplicación. Al menos eso nos dijeron y esta semana volvimos a hablar y nos dijeron que como lo hicimos fuera de tiempo no se pudo registrar”, platica su nieto.

El joven y su tía solo esperan a que su familiar esté protegida por la vacuna ante el peligro de que pueda contagiarse del coronavirus y poner en riesgo su salud.

Avance de vacunación en México

En México se han aplicado 16,985,391 vacunas contra coronavirus desde el pasado diciembre de 2020. Hasta este miércoles 28 de abril se aplicaron 292,988 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2.

No obstante, sólo hay 6,390,272 personas que han recibido su esquema completo de vacunación (dos dosis).

Asimismo, se han perdido 20,849 (0.1%) de las dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado.

De acuerdo con el informe, 815,696 personas del sector salud han recibido su esquema completo de vacunación; asimismo 511,161 docentes y 5,063,415 personas adultas mayores de todo el país.

De ese total de personas, se registró que 16,710 personas han tenido reacciones (ESAVI) a la vacuna que se les aplicó, no obstante, solo 262 han sido graves. De entre ellas, 14,064 están relacionadas a Pfizer-BioNTech, 1,427 a AstraZeneca, 693 a SinoVac, 267 a Sputnik V, 247 a CanSino, ocho son desconocidos y cuatro ocurrieron en el extranjero.

