Evelyn Salgado sí está en encuesta de Morena para Guerrero, confirmó Félix Salgado

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, informó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue quien propuso incluir en las encuestas a su hija Evelyn Salgado como candidata a la gubernatura por el estado de Guerrero.

En entrevista durante un evento de campaña de la candidata a alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, Salgado Macedonio confirmó que su hija será incluida en la encuesta que llevará a cabo Morena en Guerrero, asegurando que “él no la propuso”.

“En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, señaló.

Comentó que fueron los asistentes de la asamblea informativa que se llevó a cabo el pasado miércoles los que comenzaron a gritar su nombre.

Declaró que el asegurar que él impuso a su hija en las elecciones es violencia de género (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

Además de su hija, en la encuesta se incluirá a la senadora Nestora Salgado García, por lo que dijo que él respaldará a quien gane; “ellas van a la encuesta, ellas se pueden proponer y la que gane la voy a respaldar”, aseguró.

Declaró que el asegurar que él impuso a su hija en las elecciones es “violencia de género contra la mujer, si yo quisiera imponer, yo ya la hubiera impuesto”, e indicó que el partido o incluso ella se puede proponer sola y tener la posibilidad de ser seleccionada.

Se le cuestionó si acompañaría a su hija en campaña si llegara a ganar, a lo que el senador con licencia respondió que sí, pues esto lo haría con cualquier otro candidato.

Salgado contra el INE

Durante el evento, el senador con licencia informó que iba como ciudadano, porque los “corruptos del INE” le quitaron su candidatura, y volvió a reiterar que el informe de gastos de precampaña lo entregó al partido, y este lo pasó al Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador con licencia informó que iba como ciudadano, porque los “corruptos del INE” le quitaron su candidatura (Foto: Cortesía Morena)

“Vengo como ciudadano, ya no como candidato, porque los señores del INE corruptos determinaron quitarnos la candidatura, ellos dicen que no informe de unos documentos, que entregue el 9 de enero e informé al partido y Morena al INE, pero dice que no”, declaró.

Salgado Macedonio agregó que esta no fue una falta grave como para quitarle la candidatura, sin embargo, decidieron darle la “pena máxima”. “Los dos sirven para pura …”, dijo el senador sobre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre las risas de los asistentes. “Por eso dicen que el INE va a caer”, aseguró.

Manifestó que será la última elección que el INE organice, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma al congreso para hacer desaparecer órganos que “no funcionan y el INE pasará al poder judicial de la Federación, es decir, va a desaparecer el INE”, expuso, pues el instituto tiene un cargo público que no “supieron cumplir”.

“¡Hay toro!” y “¡hay becerrita!”, así gritaron los asistentes (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

“Ellos dicen ‘ya le quitamos la candidatura a Félix’, pero no le han quitado las raíces de este movimiento al pueblo”, dijo, y tras varios aplausos preguntó: “¿la lucha sigue?” a lo que los asistentes contestaron “¡hay toro!” y “¡hay becerrita!”, como apodaron a su hija.

Félix Salgado declaró que si no se encontraba en la boleta, “vamos a un juicio internacional, vamos a la corte interamericana por mis derechos humanos, ese anuncio ya les dolió, porque la corte me va a regresar mi derecho a ser votado. Hay que buscar la justicia en los Tratados Internacionales, porque aquí en México se me están quitando, ni modo que me quede callado”.

