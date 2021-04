Alistan alerta migratoria para evitar que Saúl Huerta huya del país

La dependencia capitalina ya prepara la documentación para enviarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y así evitar que el funcionario público intente escapar del país (Foto: Cortesía/Cámara de Diputados)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alista una alerta migratoria en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona: el diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Puebla, después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

El pasado miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo capturaron en un hotel de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina ya prepara la documentación para enviarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y así evitar que el funcionario público intente escapar del país. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, desde este miércoles no tienen contacto con él.

El acusado apareció este jueves en una entrevista radiofónica para asegurar que las acusaciones en su contra son “una infamia, una calumnia generada desde la mafia del poder” en contra de él, Morena, y la Cuarta Transformación.

Luego de estar desaparecido durante varios días, el legislador morenista insistió en entrevista con Juan Francisco Rocha, la cual fue transmitida en el espacio que conduce Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que todo fue “sembrado” para perjudicarlo.

“Me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable. No hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia”, aseveró.

Saúl Huerta aseguró que en la carpeta de investigación no hay un solo elemento que lo incrimine, por lo que cuestionó “¿en dónde está la presunción de inocencia? Ya hubo un linchamiento mediático”, declaró.

Sin embargo, tras la denuncia que recibió por abuso sexual, se dieron a conocer testimonios de otros jóvenes que también aseguraron ser violentados por el morenista y coincidieron en que el político tenía un modus operandi.

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, en una decisión unánime, declaró suspender los derechos partidistas del diputado federal hasta que se emita una resolución definitiva.

Por otro lado, cámaras de videovigilancia del Hotel Palace, en la colonia Tabacalera y a unos metros del Monumento a la Revolución, captaron el momento en que Benjamín Saúl Huerta Corona llevó al menor de edad a su habitación, cuando se atrincheró, y cuando fue arrestado por elementos de la SSC.

El reportero Carlos Jiménez, quien reveló las imágenes en su cuenta de Twitter, informó que desde el año 2019 el diputado llevaba víctimas al hotel. En un fragmento de la grabación se puede observar cómo los agentes policiacos arriban a las afueras del cuarto del diputado.

Éste, después de negarse a abrir la puerta, se asoma y se ve cómo no está utilizando una camiseta. Al final, es sacado del hotel por los uniformados. No se dejó esposar.

Sin embargo, fue liberado: solamente estuvo arrestado durante un par de horas en la Ciudad de México.

El funcionario público otorgó una conferencia de prensa la noche del 21 de abril. Ahí, se deslindó de cualquier responsabilidad.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo el político.

