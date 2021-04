Hugo López-Gatell alertó sobre falso registro doble para vacunación contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años

Hugo López-Gatell alertó sobre un falso registro doble de vacunación contra COVID-19 (Foto: Twitter@HLGatell)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, alertó este miércoles sobre un falso doble registro en la plataforma de vacunación contra COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario publicó una imagen en la que aparece el siguiente texto: “A los que se registraron ayer por la tarde, el folio está mal, porque inicia con AM-ADULTOMAYOR y debe iniciar con A50, hay que volver a meterse, poner su CURP y lo corrige sin pedir más datos, saludos”.

No obstante, aclaró que dicha información es engañosa, pues no es necesario registrar dos veces a las personas de 50 a 59 años para recibir el antígeno que previene la enfermedad grave causada por el virus SARS-CoV-2. Asimismo, recordó que todo lo referente a la inmunización se comunicará por medio de los canales oficiales de la Secretaría de Salud (SSa).

“En redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulan mensajes FALSOS sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años. No es necesario hacer un doble registro. Todo lo relacionado a la aplicación de vacunas se informará a través de la @SSalud_mx”, escribió el encargado de transmitir a la población todo lo relacionado con la estrategia del gobierno frente a la epidemia de COVID-19.

El subsecretario recordó que todo lo relacionado con la vacunación se informará a través de los canales oficiales de la SSa (Foto: captura de pantalla / Twiiter@HLGatell)

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 27 de abril, el doctor Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que a partir del miércoles 28 de abril se abriría el registro de personas de entre 50 y 59 años para recibir la aplicación contra COVID-19.

Sin embargo algunas personas notaron que la página mivacuna.salud.gob.mx fue habilitada desde el día anterior, por lo que comenzaron a registrar a familiares y amigos.

De acuerdo con el plan del gobierno, este grupo de edad comenzaría a inmunizarse a partir de los primeros días de mayo. El funcionario dio a conocer que habrá varios tipos de fármacos, ya que en los próximos días se recibirán lotes de Pfizer-BioNTech, Sputnik V y AstraZeneca.

Para realizar el registro en el sitio web, las personas deberán contar con su Clave Única de Registro de la Población (CURP), estado/entidad , municipio y código postal de residencia, teléfonos y datos de contacto; López Ridaura aclaró que la fecha para recibir la vacuna es independiente del registro electrónico.

La vacunación contra COVID-19 a personas de entre 50 a 59 años comenzará la primera semana de mayo (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Esta mañana, el subsecretario López-Gatell se presentó en Palacio Nacional para tratar temas relacionados a la contingencia sanitaria. Ahí fue interrogado por una reportera sobre su estado de salud, pues presenta leves signos de resfriado.

Ante los cuestionamientos, el funcionario respondió que se encuentra bien, sin embargo, debido a que se infectó de COVID-19 en febrero, actualmente padece un catarro común. Al respecto, hizo una aclaración:

“Aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común, está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar -ahí oigo algunas toses- y nos puede dar en esta temporada; generalmente dura de ocho a 10 días y se quita por completo”

Aunado a esto aseguró que tras recuperarse de la enfermedad, generó anticuerpos rápidamente; no obstante aclaró que toda persona debe vacunarse contra coronavirus, aunque esta ya haya padecido la infección.

“De todos modos -y esto va a para todas las personas-, quien tuvo ya COVID debe vacunarse, se recomienda ser vacunado. Hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable que se haga inmediatamente, hay que dejar al menos pasar 30 días, pero quien ya tuvo COVID se puede vacunar después de los 30 días.

Se abrió la vacunación de 50 y más, yo tengo 52 años y por supuesto que me voy a vacunar también con la vacuna que me toque en el momento en que me toque. Gracias”, aseveró el subsecretario.

