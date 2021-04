“!Hay toro!: así respondió Félix Salgado Macedonio ante la cancelación de su candidatura a Guerrero

Con cinco votos a favor y dos en contra, el tribunal determinó también que el morenista no podría ser reintegrado a las candidaturas (Foto: Cuartoscuro)

El ex candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, respondió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que echaran para atrás su postulación a la gubernatura de Guerrero por las acusaciones de abuso sexual que versan en su contra.

El pasado 27 de abril, con cinco votos a favor y dos en contra, el tribunal determinó también que el morenista no podría ser reintegrado a las candidaturas, una decisión que Salgado Macedonio criticó por medio de redes sociales:

La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente ¡Hay toro!

Además, anunció que este miércoles realizará una movilización pacífica en la ciudad de Chilpancingo con el objetivo de seguir luchando su candidatura.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó la decisión de la dependencia y aseguró que la resolución del TEPJF “es un golpe a la democracia”, pues, desde que se puso en duda la candidatura, el ejecutivo había reiterado su apoyo tanto a Salgado Macedonio como a Raúl Morón, quién contendía por el estado de Michoacán.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático.”, mencionó durante su más reciente conferencia matutina

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expresó en su cuenta de Twitter que la cancelación de la candidatura es un “atentado a la democracia” del país.

“La decisión del @TEPJF_Informa es un claro golpe a nuestra democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Defendamos nuestra democracia en las urnas como lo hicimos en 2018, vamos por un @PartidoMorenaMX en unidad”, escribió.

Félix Salgado Macedonio está acusado de haber agredido sexualmente a por lo menos cinco mujeres (Foto: Cuartoscuro)

Ante la decisión del tribunal, el Consejo General del INE ordenó a Morena que sustituyera a ambos candidatos. En el caso de Raúl Morón, en Michoacán, tendrán un plazo de cinco días al no haber registrado al susodicho como candidato, mientras que para sustituir a Salgado Macedonio dio un plazo máximo de 48 horas.

Existen varios nombres que podrían sustituir al Toro, entre ellos Luis Walton, amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador; la propia hija del aspirante, Evelyn Salgado; Beatriz Mojica; y por último, Nestora Salgado.

El ex candidato a Guerrero cuenta con al menos cinco denuncias por agresión sexual a mujeres, mismas que generaron protestas de miles de mujeres mexicanas que pedían el retiro de su candidatura. Tras meses de exigencias, el caso de Salgado Macedonio comenzó a avanzar.

La eliminación de su candidatura llegó después de que se impugnara la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para sacarlo de la contienda electoral del 6 de junio.

