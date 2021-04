“El corrupto es usted”: Diego Fernandez de Cevallos criticó a AMLO por irse contra los ministros de la SCJN

El panista aseguró que el presidente viola constantemente la Constitución (Foto: @DiegoFC / Twitter)

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), volivó a arremeter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el apoyo que ha demostrado en favor de Arturo Zaldívar, ministro principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ejecutivo mexicano aseguró que aquellos ministros que no apoyaran la extensión de Zaldívar hasta 2024 serían corruptos. Una afirmación a la que el panista contestó en sus redes sociales:

López Obrador dijo que los ministros que no apoyen el bonillazo en favor de Zaldívar serán corruptos. No, presidente, el corrupto es usted, que viola constantemente la Constitución, hasta cuando cuelga en un perchero su investidura

El mandatario ha apoyado la extención de Zaldívar bajo la justificación de que se trata de un hombre “íntegro, con principios”, ya que actualmente “se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad y, para ello, se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar, si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial”, sentenció el presidente.

Fernández de Cevallos ha sido un asiduo crítico de AMLO (Foto: Presidencia de México)

La batalla entre Fernández de Cevallos y López Obrador ha sido constante, pero hace apenas unos meses se trasladó a las redes sociales, donde el panista incluso ha cuestionado la salud mental del presidente de México.

A través de su cuenta de Twitter, “Jefe Diego”, escribió: “López Obrador se ha negado a publicar sus estudios médicos. ¿Usted cree que pueda presentar un dictamen psiquiátrico que acredite su salud mental? Es pregunta”, señaló.

En otra ocasión, Fernández de Cevallos emplazó al presidente de mexico para “enviar al Congreso una iniciativa de ley que tipifique como delito EL QUE UN GOBERNANTE LE MIENTA A LOS GOBERNADOS, y si lo hace contumazmente, que se aumente la penalidad. Su respuesta será un autorretrato”.

AMLO ha sido criticado constantemente por este caso. De hecho otra figura que ha cuestionado la insistencia de López Obrador sobre el caso Zaldívar fue el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que es una forma de “tentar las aguas” en la extensión ilegal del mandato, esto para que uno de los 3 poderes de la Unión alargue su mandato, sin pasar por la elección formal.

El gobierno de AMLO buscaría extender la gestión de Zaldivar hasta el 2024 (Foto: Reuters/Edgard Garrido/File Photo)

“Ejecutado el arriesgado lance, ¿quién dice que no puede hacer la misma operación política para favorecer con una extensión de mandato al presidente del otro de los 3 Poderes de la Unión, digamos el Ejecutivo”, cuestiona el también presentador.

La hipótesis de Loret encaja perfecto con el discurso de AMLO, quien desde su ascenso a la presidencia en 2018 ha dicho que está “encabezando una gran transformación, una reforma nacional”.

Al final, Loret de Mola se despide de su texto reconociendo que en todos sus espacios informativos siempre ha opinado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se reelegirá. “Desde hace años he pensando que es una línea que no va a cruzar. Tras este experimento, tras los desplantes autoritarios que ha tenido en el poder, tras atestiguar como se ha extraviado en sus convicciones, ya lo estoy dudando”, concluyó.

