“Agárrense de donde puedan magistrados”: Víctor Trujillo se burló de Claudia Sheinbaum y su defensa al caso Salgado

Víctor Trujillo, se mofó del comentario que realizó Claudia Sheinbaum sobre la cancelación de las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón (FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM)

El comunicador Víctor Trujillo se mofó del comentario que realizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la cancelación de las candidaturas a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, por el estado de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

A través de Twitter, el productor dijo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben “agarrarse”, pues les exigen una explicación del caso Salgado y Morón, “ignorando los caprichos superiores del jefazo”.

“Ahora sí, agárrense de donde puedan magistrados del @TEPJF_informa. Les están exigiendo una explicación de por qué aplican la ley, ignorando los caprichos superiores del jefazo. (Vargas se cuece aparte)”, escribió en su red social.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum cuestionó la resolución de los magistrados, pues aseguró que no pueden cambiar de opinión de una semana a otra, por lo que tienen que dar una explicación sobre este “abrupto” cambio.

El productor dijo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben “agarrarse” (Foto:; Captura de pantalla Twitter / @V_TruijilloM)

“Cómo es que dan a conocer su opinión hace una semana al Instituto Nacional Electoral y el día de ayer cambian completamente de opinión la mayor parte de los magistrados. Ellos tienen que dar una explicación de porqué cambian la resolución”, declaró.

La mandataria capitalina expuso que en el artículo 99 de la Constitución establece que las resoluciones del TEPJF son inapelables, por lo que es fundamental que den una explicación a la población, porque “finalmente son representantes y servidores públicos”.

“No pueden decir una cosa y al otro día otra cosa sin que medie una explicación, particularmente cuando se trata de la soberanía del pueblo, establecido en la propia constitución. El pueblo debe elegir a sus propios gobernantes”, manifestó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina expuso que en el artículo 99 de la Constitución establece que las resoluciones del TEPJF son inapelables (Foto: Gobierno de la CDMX)

El tuit ya cuenta con más de 2 mil me gusta, 700 retweets, y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Un usuario comentó en la publicación: “¿Se acuerdan cuando el hoy presidentito opinaba de cosas nacionales que no tenían que ver con la Ciudad de México desde la palestra del Gobierno del Distrito Federal para empezar a posicionarse y hacer ruido? ¿Les parece conocido? ¿Qué no tendrá trabajo la regenta?”. Otro seguidor manifestó que si el argumento de Claudia Sheinbaum tuviera validez el el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendría que dar explicaciones de las cosas que dice en las mañaneras y que luego cambia.

“Bajo este argumento, @Claudiashein , el presidente al ser un servidor público elegido por la gente también debería dar explicaciones de por qué dice una cosa y luego otra, ¿no? ¿No es lo que acabas de decir?”, escribió en la publicación.

AMLO llamó al pueblo de Guerrero y Michoacán a actuar con la cabeza fría “aunque se tenga el corazón caliente” (Foto: Presidencia de México)

Sobre la resolución que dio el Tribunal Electoral de las candidaturas de Morena en Michoacán y Guerrero varios personajes se han pronunciado al respecto, el más destacado fue el presidente de la República; en su conferencia de prensa mañanera, AMLO llamó al pueblo de Guerrero y Michoacán a actuar con la cabeza fría “aunque se tenga el corazón caliente”. El mandatario dijo que en la lucha por la democracia se tienen que “enfrentar muchos obstáculos”, y se debe aprender a evadir el acoso y la provocación.

Además, consideró un “exceso” la resolución del TEPJF y lo consideró un “golpe a la democracia mexicana”.

“No es posible, no tiene justificación alguna que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, (...) se les cancele su registro a la gubernatura, no tiene ninguna justificación. Se me hace un exceso y antidemocrático, fue un golpe a la democracia.”, declaró desde Palacio Nacional.

