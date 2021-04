Survivor México: quien fue el eliminado de este 25 de abril durante el “Juego de la Extinción”

(Foto: Twitter/ @mexico_survivor)

Survivor México, el nuevo reality de TV Azteca, ha provocado mucha tensión entre los televidentes y los participantes. Los roces y las pruebas en las playas de República Dominicana han dejado al espectador al filo de la butaca.

Este domingo 25 de abril fuimos testigos del tercer eliminado de la temporada mediante el ya conocido “Juego de la Extinción”. Por tercera semana consecutiva, Bella de la Vega fue seleccionada por su equipo para enfrentar un duelo de eliminación. Por otro lado, el contrincante de la actriz fue Guillermo Dorantes.

En contexto, el pasado 22 de abril los capitanes de cada tribu fueron reunidos para informarles que tendrían que intercambiar a uno de los integrantes, en el capítulo del jueves 23, se revelaron la decisiones de estos personajes.

Por un lado Sargento Rap -de Jaguares- seleccionó a la cantante Denisha mientras que en Halcones, Bella de la Vega fue elegida por Pablo Martí, capitán del equipo.

Ambas intercambiaron su banda y se dieron la mano, por lo que ahora cada tribu tiene a una nueva integrante; Denisha tiene en su poder el tótem individual, el cual sirve para evitar una eliminación en caso de perder la competencia del fuego de la extinción.

Por otra parte Bella de la Vega había tenido diversas discusiones con Halcones, su ex tribu, al principio Bárbara la había criticado por no colaborar de manera equitativa, después fue señalada por su desempeño bajo, al punto que en los dos domingos de eliminación había sido la sentenciada, no obstante, en ambas ocasiones se salvó.

El primer sentenciado para este fin de semana fue “Memo” Dorantes, quien fue votado por la tribu “Halcones”, esto luego de protagonizar una fuerte discusión contra Pablo Martí, capitán del equipo.

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Por su parte, la tribu “Jaguares” seleccionó a Bella de la Vega, actriz que ha eliminado a Gabo Cuevas y Daniela Torres, es decir, esta era su tercer contienda donde se jugaba su permanencia. Carlos Guerrero, la nueva voz de Survivor México, dio a conocer las indicaciones del juego final.

La competencia entre Guillermo y Bella consistía principalmente en ejercitar la memoria, por lo que para salir vencedor tenías que memorizar tres series de números, romper unos azulejos, sacar unas piezas de madera y construir un cubo.

Cabe señalar que cada azulejo tenía diferentes piezas de madera para construir el cubo, así que también la suerte influía mucho para destacar en la actividad. Cada que el participante lograba armar el cubo conseguía una bandera. Al final, el participante que reuniera 2 banderas se convertiría en el vencedor.

Durante la primera jornada, Guillermo Dorantes tomó la ventaja al memorizar 2 series de números y comenzar a construir el cubo. Pero Bella de la Vega logró remontar tras romper el azulejo correcto y armó el cubo de una manera rápida y contundente. Vega logró la primera bandera.

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

En el segundo duelo “Memo” aprendió la lección y logró rebasar a Bella de la Vega, adivinó las series y construyó el cubo con una agilidad envidiable. El marcador estaba empatado a 1 y en la siguiente jornada se definiría al eliminado.

La hegemonía de “Memo” sobre Bella fue contundente y en el tercer juego Dorantes salió vencedor, por lo que la eliminada de esta semana fue Bella de la Vega, actriz y bailarina que había llenado la pantalla de emociones y pasión.

“Quiero decirles a mis compañeros que los quiero mucho y que me hayan aceptado como soy. Me llevo los buenos momentos y los malos prefiero desecharlos. Gracias por todo”, declaró Bella de la Vega antes de apagar su antorcha y partir de la competencia.

