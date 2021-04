Habló Michelle Couttolenc, la ganadora del Oscar por The Sound of Metal: “Me siento como la selección mexicana”

Foto: Amazon Prime Video

Los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht ganaron el Oscar a Mejor Sonido por Sound of Metal durante la entrega 93 de los prestigiados premios que engalanan a lo mejor del cine de Hollywood.

La cinta dirigida por Darius Marder ya se perfilaba como una de las favoritas en esta área pues venía de ganar los BAFTA Awards, el Cinema Audio Society y el Hawaii Film Critics Society. Aunado a esto, la transición de sonidos que se presentan durante el largometraje hacen del film mismo una obra de arte que ha sido reconocida ampliamente por la crítica.

Este reconocimiento también abona a la propuesta original de películas que se exhiben en servicios de streaming, esto porque Sound of Metal (El sonido del metal) es una propuesta original de Amazon Prime Video.

Ante el máximo galardón, Michelle Couttolenc precisó que este premio va para todas las mexicanas. Dijo que con él se demuestra que se han roto las brechas de género en la Academia. Agregó que el trabajo de los sonidistas jamás debe “ser dejado de lado”, pues es “un acompañamiento necesario en todas las películas”.

Abundó en entrevista radial con Javier Poza que está contenta de regresar a su natalidad con más Óscares de los que país ha contado de manera continua desde hace años. “Impresionantemente feliz, mis palabras no pueden describir la alegría que siento y el orgullo porque vamos a regresar a México con más Óscares, me siento como la selección mexicana”, dijo en entrevista.

Explicó que aunque el premio fue para los mexicanos, está orgullosa de haber colaborado con un equipo multicultural que la impulsó y a los otros ganadores a desarrollarse como los sonidistas que hicieron ganar al film.

“Me siento super feliz. Fue un equipo de sonido multicultural donde el diseño es de un estadunidense, donde hay un francés, franco-venezolanos, y que una mujer esté en el equipo, es símbolo de que en ciertas en profesiones no importan los prejuicios. Esto ya no es solo para hombres. No es el caso”, agregó.

Relató que durante la entrega de los galardones, no pudo asimilar con tiempo, ni creerse a sí misma que había ganado junto con sus compañeros. Expresó que se trata de algo tan rápido, aunque vio uno de sus mayores cumplirse. En tanto, hizo un llamado para que no subestime el trabajo de los sonidistas y los mexicanos.

“Fueron unos segundos en lo que lo intentaba de asimilar, la productora me abrazó. Fueron instantes donde no reaccionaba y luego fui al escenario. Todavía no me la creía, después fue el proceso de darle el Oscar a todos, fue super rápido y como un sueño muy increíble”, dijo sobre el momento de la premiación.

Explicó que ahora su trabajo está más comprometido, pues tener un premio de esa talla implica nuevos proyectos junto con su quipo de trabajo. “Me compromete más en mi carrera, yo creo que nos da mucho gusto porque no es tanto una cosa personal. No es para mí, es para todos los cineastas y diseñadores, gracias a ellos he seguido. De cada película se aprende, en realidad es gracias a todos mis maestros y cineastas que por su visión puedo diferentes perspectivas”.

Sobre su declaración, donde precisa que el trabajo de un sonidista es muy importante, aseguró que durante la producción de The Sound of Metal, se consiguió dar nuevos relieves a lo que denominó “el sonido de silencio”, o lo que perciben las personas que han perdido capacidades auditivas y cómo estas “escuchan” al mundo.

“Se obtiene una aproximación distinta acerca del sonido. Fue tan importante y a muchas personas si nos han felicitado porque se pone en relieve algo que se da por hecho y que solo somos conscientes de ello cuando lo perdemos (el sentido auditivo)”, dijo.

