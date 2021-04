Vacuna COVID-19 en CDMX: por qué se retrasó la aplicación de la segunda dosis en Iztapalapa y Tlalpan

(Foto: Cuartoscuro)

La campaña de vacunación en la Ciudad de México sufrió un nuevo tropiezo.

Según el calendario oficial diseñado por el gobierno capitalino, esta semana, los adultos mayores de las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan recibirían la segunda dosis. Sin embargo, este domingo 25 de abril, la jefa del ejecutivo estatal, Claudia Sheinbaum, anunció que solamente podrán suministrar vacunas a Gustavo A. Madero, y pidió paciencia a la población de las otras dos demarcaciones.

“¿Qué es lo que pasa con las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, que también habíamos anunciado que probablemente iniciarían esta semana? [...] En el caso de Tlalpan están por enviárnoslas, e igual en el caso de Iztapalapa. Pero hasta que no las tengamos con toda certeza en nuestro cuarto frío, en nuestros cuartos fríos, [de la Secretaría de Salud capitalina] no vamos a anunciarlo para no tener algún error en el día de inicio de la vacunación”, indicó en conferencia de prensa.

Según señaló la jefa de gobierno, las dosis ya están asignadas y llegarán en tiempo. Pero aún deben aprobarse algunos certificados para su distribución.

“No hay ningún problema de que la vacuna se aplique inclusive dos semanas después, porque estamos dentro del marco que especifican estos sueros para poderse aplicar. Entonces, en el momento en que lleguen las vacunas les informaremos cuándo les corresponde. Estamos en tiempo, no hay problema para las siguientes alcaldías, y por supuesto, lo vamos a anunciar para qué día les corresponde”.

Mientras que a los adultos mayores de Tlalpan les corresponde el biológico CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, los vecinos de Iztapalapa esperan la segunda inyección de Sputnik V, producida en Rusia. Aunque Claudia Sheinbaum aseguró que el retraso no es preocupante, reconoció que no sabe cuándo llegarán los sueros.

“El día exacto de cuándo llegan a la Secretaría de Salud de la ciudad no lo tenemos con certeza, pero el Programa Nacional de Vacunación nos ha indicado que están por llegar”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Efectividad de las vacunas

El calendario de vacunación elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México, establecía que en estas dos alcaldías se aplicaría la segunda dosis en las siguientes fechas:

* Iztapalapa: del 23 al 30 de abril (Sputnik V).

* Tlalpan: del 21 al 28 de abril (Coronavac).

Los biológicos no llegaron el día programado, y parece que los adultos mayores de esas dos delegaciones aún tendrán que esperar un poco más. Esto inquieta a la población que se pregunta cuánto tiempo puede pasar entre dosis sin que el suero pierda eficacia.

En el caso de la Sputnik V, el laboratorio ruso señaló en un principio que las inyecciones debían aplicarse con una diferencia de 21 días, y hasta un máximo de 28. Teniendo en cuenta que la primera inyección se aplicó en Iztapalapa entre el 2 y el 6 de abril, ese período estaría a punto de vencer.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de esta mañana, Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), explicó que el sábado 24 de abril el Gobierno Federal de México, basándose en estudios internacionales, modificó el rango de aplicación de la segunda dosis de Sputnik V, que se amplió y pasó de 21 días a 60. Esto significa que la segunda dosis llegaría a tiempo a la alcaldía aunque se retrasara otras dos semanas.

En cuanto al suero de Coronavac, que debía administrarse esta semana en Tlalpan, estudios clínicos establecen que pueden pasar de 28 a 35 días entre las dos aplicaciones. En esa demarcación, la primera fase se realizó entre el 24 y el 30 de marzo; así que las nuevas vacunas deberían aplicarse entre el 28 de abril y el 5 de mayo.

