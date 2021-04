En visita “sorpresa”, Ricardo Monreal se reunió con su hermano David, quien tocó los glúteos a una candidata de Morena

David y Ricardo Monreal, se reunieron en Zacatecas en medio del escándalo del primero, quien se le vio tocar los glúteos de la candidata a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moren, durante un evento de campaña (Foto: @DavidMonrealA)

En medio del escándalo que vivió a inicios de semana tras publicarse un video en el que se observa al candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, tocar los glúteos de la aspirante morenista a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno; el senador Ricardo Monreal visitó a su hermano de manera sorpresiva.

Fue el propio David quien publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde aparece conviviendo con su hermano y también coordinador de los senadores de Morena.

El aspirante a gobernador aseguró que le dio gusto que el legislador hiciera una parada en su gira para acompañarlo en su visita a Noria de Ángeles.

“La familia es lo más importante que tenemos y me da mucho ánimo para continuar adelante con el proyecto de Zacatecas” aseguró.

Por su parte, Ricardo Monreal también dejó constancia de su visita a través de las redes sociales.

“De paso por mi tierra (Zacatecas), saludé a David, mi hermano; me alegra saber que inicia su jornada desde las 6 de la mañana y, sobre todo, constatar su lucidez y claridad para enfrentar los retos de su futura responsabilidad. Como familia de 14 hermanas y hermanos, David está acostumbrado a enfrentar desafíos. Cuando quedamos huérfanos, él tenía sólo 9 años; eso lo formó en la adversidad. Por amor a Zacatecas ha sido víctima frecuente de embates y calumnias, pero siempre ha salido adelante. Confiemos en él”, escribió el senador en su cuenta de Facebook.

La llegada de Ricardo Monreal ocurrió este viernes, cuando David iniciaba su discurso en el municipio de Noria de Ángeles, por lo que interrumpió su mensaje para dar la bienvenida a su hermano, quien realizaba una gira propia de sus actividades por Aguascalientes.

“Viene llegando alguien muy querido en Zacatecas, me refiero a quien consideran el mejor gobernador que ha tenido nuestro estado, su amigo Ricardo Monreal”, gritó David, así lo reportó El Universal.

El encuentro se dio luego de revelarse una serie de videos donde David Monreal le hace tocamientos a la abanderada morenista por la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno.

En la grabación se observa a Monreal Ávila caminando en medio de un mitin de campaña, pero cuando se desvía para acercarse a sus simpatizantes, aprovecha para tocarle los glúteos a Rocío Moreno.

Días después, fue difundida otra grabación en donde se observa a David Monreal caminar junto a otra mujer mientras él la abraza por el costado poniendo su mano cerca de un seno, pero ella se aleja y pone su brazo para marcar distancia.

El pasado 21 de abril, David Monreal dio una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, para su noticiario radiofónico en Grupo Fórmula. Ahí, Monreal Ávila aseguró que el video era una mentira, aunque después dijo que había sido “un roce involuntario”.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada.. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. Una mentira dicha muchas veces hace mucho daño. Nosotros ya lo hemos padecido, tu servidor ha padecido lo más vil de la política, la ruindad de la política. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, aseguró.

Tras ser cuestionado por los conductores del programa si eran mentira las imágenes en donde se ve claramente cómo David Monreal le toca los glúteos a Rocío Moreno, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas reiteró que sí, al tiempo que aseguró que la grabación es producto de “la magia de la tecnología”.

“La mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada.. eso es la mentira”, insistió Monreal.

Ciro Gómez Leyva señaló “pero tú dices que fue un roce involuntario”, a lo que el candidato morenista señaló: “No, que en todo caso (...) digo que en todo caso, pues porque todos sabemos ahora que con la magia de la tecnología de los teléfonos, de la red, puedes manipular. Por eso digo que es mentira, es una manipulación que lastima mucho y que yo invito, aprovecho la entrevista para invitar a los propios medios de comunicación que sean profesionales y serios, que no lastimen más a la sociedad”, aseguró.

