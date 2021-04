Que Plaza Garibaldi sea una zona libre para el consumo de alcohol: la curiosa iniciativa de los candidatos de Redes Sociales Progresistas

Mariachis ofrecen sus servicios a unos comensales en Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) sigue dando la nota y no precisamente por sus buenas propuestas de campaña rumbo a las elecciones intermedias del próximo 6 de junio. Esta vez sus candidatos a diputados federales por la Ciudad de México impulsarán iniciativas para que la Plaza de Garibaldi sea una zona de tolerancia y se permita el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Así lo expresó este miércoles el dirigente estatal Pedro Pablo de Antuñano durante un recorrido realizado por la plaza. Dijo que grupos de músicos, restauranteros y artesanos le informaron que sus ventas se redujeron hasta en un 50 por ciento desde la prohibición de ingerir alcohol en el lugar y durante la emergencia sanitaria son casi nulas.

Tenemos que hacer una consulta ciudadana para valorar si el Museo del Tequila es realmente funcional, la mayoría de los músicos coinciden en que le quita toda la vista a la plaza, no se ven los músicos y el turismo local y extranjero no se anima a pasar al lugar [...] Una de las propuestas de RSP que dimos a conocer con el Plan Ángel es convertir a la Plaza de Garibaldi como una zona de tolerancia, pues la pandemia del covid-19 dejó también una crisis económica que debemos resolver

De Antuñano refirió que Garibaldi es un referente cultural de la capital del país, que alberga organizaciones como la Universidad del Mariachi y grupos de Son Jarocho, así como icónicos restaurantes Salón Tenampa, Diana Cazadora y Guadalajara de Noche, por lo que es urgente reactivar la economía del lugar.

Pedro Pablo de Antuñano, dirigente estatal de RSP, junto a la candidata Mayra Núñez (Foto: Twitter/RSPorgMX)

Al respecto coincidió Josefina Nieto Calleja, dueña del restaurante “Comida Mexicana y Antojitos Doña José”, quien aseguró que durante la cuarentena no tuvieron ningún apoyo gubernamental a pesar de que pagan impuestos puntualmente. Incluso la empresaria relató que los mariachis cada vez son menos, debido a que no hay turistas.

Antes de arribar a la zona de Garibaldi, Pedro Pablo de Antuñano encabezó un mitin en el barrio bravo de Tepito en compañía de Mayra Núñez, candidata a diputada federal, quien se comprometió a buscar apoyos económicos y sociales para las madres solteras que trabajan diariamente como comerciantes.

A pesar de la tradición que rodea Plaza Garibaldi, su ambiente amigable y familiar ha desaparecido en los últimos años con la llegada de organizaciones delincuenciales como la Unión Tepito, quien controla la venta de drogas, extorsión y trata de mujeres en sus alrededores.

RSP es un partido ligado a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada de enriquecimiento ilícito. No obstante, De Antuñano ha asegurado que el partido no es del sindicato ni del conductor de televisión Alfredo Adame. De hecho ha mencionado que es un “partido incluyente, que apoya a empresarios, es gay friendly y feminista”, toda vez que ha dejado en claro que apoya las causas de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con un pasado cuestionable

De Antuñano fue director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc (Foto: Twitter)

El 15 de septiembre de 2016 De Antuñano, entonces funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido cuando circulaba en la zona de Polanco en una camioneta que transportaba 600 mil pesos en efectivo, los cuales no pudo comprobar la legalidad del origen

Por ello, la Contraloría General de la Ciudad de México inició un procedimiento de investigación en su contra para detectar si durante su gestión hubo irregularidades. Sin embargo, salió libre unas horas después luego que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en servidores públicos no lo consideró como delito peligroso, aunque el dinero quedó bajo resguardo.





