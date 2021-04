“Por no respetar a nuestra gente detenida”: el CJNG atentó contra el director de penales de Guanajuato

El director del Cereso Mil de Valles de Santiago fue atacado por supuestos miembros del CJNG

Este jueves, un grupo de encapuchados atacó al director general del Centro de Prevención y Reinserción Social (Cereso Mil) de Valles de Santiago, Armando Hernández Vargas.

De acuerdo con los detalles, el hombre fue atacado mientras abordaba un vehículo Sentra en compañía de una mujer, en la colonia Léon Moderno de la ciudad de León.

Los atacantes descargaron su arma en al menos 12 ocasiones, luego colocaron un narco mensaje en el cofre del automóvil firmado por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esto me pasó a mi, Armando Hernández Vargas, por pasado de verga y andarme metiendo con la gente que no debo y esto va para todos los demás directores, y custodios de los penales de todo Guanajuato que se presenten para sus mamadas de traslar y tratar mal a nuestra gente y tu Juan Jose Gonzalez Gonzalez hijo de tu perra madre a ti también te vamos a rajar tu puta madre por no respetar a nuestra gente que esta detenida. Guanajuato ya tiene dueño y es el Señor Mencho. Atte: CJNG Grupo Élite”

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lamenta y condena el cobarde y artero ataque del que resultó lesionado el titular del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, esta mañana en la ciudad de León”, publicó en Twitter la SSP Guanajuato.

(Foto: Twitter/SeguridadGto)

