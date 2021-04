La verdad detrás del candidato que terminó en el cemento luego de grabar spot político con albañiles

Un supuesto candidato es arrojado al cemento en señal de protesta por no cumplir sus promesas electorales (Video: YouTube/ChocoNico, el Juancho y su hijo)

A lo largo de este martes, en redes sociales se volvió viral un video donde se puede observar a un grupo de albañiles tirando al cemento a un supuesto candidato que les había solicitado grabar un spot para su campaña.

Sin embargo, algunas dudas surgieron, pues no se le ve portando algún escudo o color que refiera a algún partido político, sólo menciona que se llama Nicolás y busca un cambio en las siguientes elecciones.

Debido al nombre que otorgó y un ligero parecido físico, algunos usuarios y medios de comunicación mencionaron que se trataba de Nicolás Haddad, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación del distrito 6 en Tabasco, pero no fue así, ya que había algunos detalles que los diferenciaban como la complexión y el color de cabello.

Días más tarde, se dio a conocer la identidad y el origen del supuesto político que terminó avergonzado y molesto por la acción de los albañiles. Se trató de un video de comedia, el cual fue subido por un canal de YouTube llamado “ChocoNico, el Juancho y su hijo”, que tenía como objetivo burlarse de las campañas realizadas por algunos políticos.

En la grabación, el supuesto político prometió mejores condiciones de vida para los albañiles (Foto: capturas de pantalla/Youtube: ChocoNico)

De acuerdo con sus redes sociales, el trío de comediantes es originario de Tabasco, y se dedican a realizar videos sobre recetas de cocina, reflexiones y sátiras políticas, sobre todo durante este periodo de campañas.

Por ello crearon al candidato Nicolás quien, según las descripciones de algunos de sus metrajes, fue un “ex Diputado federal, que no cumplió las promesas durante el sexenio pasado, y salió a pedir votos, pero parece que la gente ya no cree en sus promesas”.

Así fue como el pasado 13 de abril publicaron la famosa grabación donde Nicolás comienza a dar un discurso a cinco albañiles que se encontraban realizando la mezcla para una construcción.

El trío de comedia es originario de Tabasco (Foto: Facebook/ChocoNico, el Juancho y su hijo)

En él, asegura que ayudará a las personas que realizan estos trabajos, pues son quienes viven en las peores condiciones a pesar de que se encargan de la edificación de los hogares y centros de trabajo de muchas personas, por lo que buscará proveerlos de créditos y beneficios.

“Me llena de rabia, de coraje ver que muchos de ustedes viven en casas de lámina, en casitas de madera. ¡NO! pudiendo vivir en casa de materiales que ustedes mismos construyen. Por eso, ustedes, voten por el cambio, ¡Voten por Nicolás!”, menciona durante su diálogo con los albañiles.

Posteriormente se acerca a ellos para pedirles una fotografía y una toma más para su spot, por lo que, junto con su supuesto equipo de campaña, deciden grabarlo dentro de la carretilla mientras los trabajadores y el candidato gritaban su eslogan de campaña.

Las sátiras políticas no se han hecho esperar durante este periodo de campañas políticas (Foto: Cortesía INE)

En cuanto comienza a rodar la supuesta filmación, los albañiles, al llegar a la altura de la mezcla de cemento, tiran a Nicolás quien, enojado y sucio por la caída, comienza a insultar a los trabajadores mientras las personas que lo acompañan lo levantan y lo retiran del lugar.

Por su parte, los trabajadores de construcción lo insultan y se burlaron de él mientras aseguraban que no era necesario su apoyo, pues durante su gestión anterior mintió, por lo que se merecía ese castigo. Finalmente, Nicolás terminó escapando sobre la calle.

Luego de darse a conocer este video, varias personas aseguraron que todos los políticos necesitaban recibir su merecido, o que deberían existir más personas con el carácter suficiente para confrontar sus dichos durante las elecciones. Sin embargo, algunos otros detectaron que se trataba de un montaje o algo preparado, ya que las actuaciones no eran creíbles.

Hasta el momento, el metraje titulado “Político fue a pedir votos a los albañiles, pero cuando fue diputado no cumplió. Así le agradecen” cuenta con más de 20,000 vistas, 461 likes y 93 comentarios.

SEGUIR LEYENDO