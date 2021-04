Hasta cuándo reabrirá la frontera entre México y EEUU

El cruce no esencial en la frontera entre México y Estados Unidos planea abrirse el próximo 21 de mayo (Foto: REUTERS/Christinne Muschi)

El cruce no esencial en la frontera entre México y Estados Unidos planea abrirse el próximo 21 de mayo, confirmó hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense.

A través de su cuenta de Twitter, el DHS informó a la población que las restricciones de tráfico no esencial estarán activas hasta mediados del próximo mes.

“Para disuadir la propagación de #COVID19 y proteger a nuestros ciudadanos, Estados Unidos continúa aplicando restricciones a los viajes no esenciales en nuestras fronteras terrestres hasta el 21 de mayo, mientras mantiene el flujo de comercio y viajes esenciales como lo hemos hecho durante más de un año”, anunció.

Aunado a esto, la agencia federal explicó que se encuentran en pláticas con las autoridades de sus dos países vecinos para tratar de relajar las medidas en cuanto fuera posible.

El DHS explicó que se encuentran en pláticas con las autoridades de sus dos países vecinos para tratar de relajar las medidas en cuanto fuera posible (Foto: BRYAN SMITH/ZUMA PRESS)

“Nos guiamos por datos científicos y de salud pública, y estamos en pláticas con Canadá y México para aliviar las restricciones a medida que las condiciones de salud mejoren”, agregaron.

Por su parte, el gobierno de México anunció que los cruces desde Estados Unidos para México, estarán restringidos solamente para los estados que se encuentren en alto riesgo del semáforo epidemiológico.

“Las restricciones de [México] a cruces terrestres no esenciales desde [Estados Unidos] se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de mayo de 2021 en aquellos estados del norte del país que se encuentren en color [naranja] y [rojo[ según el semáforo de riesgo epidemiológico del @GobiernoMX”, reveló la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según el semáforo de riesgo epidémico que abarca del 12 al 25 de abril, solamente Chihuahua se encuentra en color naranja. Mientras que Baja California y Sonora están en amarillo y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ya pudieron cambiar al verde.

Las restricciones no han impedido el tránsito comercial de alimentos, combustible, equipos de atención médica y de medicamentos (Foto: REUTERS/Adrees Latif)

El cierre de fronteras terrestres implicó que quienes quieren ir a Estados Unidos con planes de turismo o recreativos, no pueden viajar. Pero esto no fue lo único que afectó, pues también se frenaron los procesos migratorios. De acuerdo con lo que denuncian algunas organizaciones, esto ocasionó que miles de migrantes quedaran varados en México. No obstante, estos procesos se renovaron después de la orden del presidente estadounidense, Joe Biden.

Por otra parte, las restricciones no han impedido el tránsito comercial de alimentos, combustible, equipos de atención médica y de medicamentos.

Fue el 21 de marzo del año pasado cuando México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales. Y el pasado 18 de marzo, coincidiendo con una nueva ola migratoria, México anunció que restringiría su tránsito terrestre también en su frontera sur, alegando que se debía frenar la propagación del coronavirus.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3,000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de USD 1,700 millones diarios.

México ha reportado un incremento de casos de COVID-19 (Foto: REUTERS/Christinne Muschi)

Mientras tanto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer que tras 11 semanas con la pandemia a la baja en México, han comenzado a incrementar los casos de COVID-19 en 10 estados del país. Esto implicaría un riesgo latente para una tercera ola por la enfermedad.

El subsecretario dijo que en las últimas semanas “había menos casos, hospitalizaciones y personas enfermas, hoy vemos que en 10 entidades ha cambiado la situación, (los casos) están aumentando”.

Las autoridades de Salud auguraron con anterioridad el incremento de casos por la presencia de miles de mexicanos abarrotaron las playas y aeropuertos en Semana Santa.

SEGUIR LEYENDO: