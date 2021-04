“Quedando de primera”: Ricardo Salinas Pliego informó que ya afina detalles de su documental

El empresario dueño de Grupo Salinas anunció que ya se están afinando los últimos detalles de su documental (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego informó a través de su cuenta de Twitter que, junto con Raúl Quintanilla, David Romay y su equipo de trabajo, está “afinando” los últimos detalles de su documental y posteó algunas fotografías del equipo de producción acompañadas del siguiente mensaje:

“Tuve una reunión con @MtoRQuintanilla, @RomayDavid y el equipo… Estamos revisando los avances de mi documental para afinar los últimos detalles. Está quedando de primera. ¡Estoy sorprendido de ver cómo pasan los años!”.

Las reacciones a su tuit no se hicieron esperar y varios usuarios comentaron que estarán pendientes del estreno de la cinta cinematográfica y también aprovecharon para preguntarle en dónde podrán verla una vez que se difunda, así como para felicitarlo por su trayectoria empresarial. Sin embargo, también hubo internautas que le extendieron una invitación al dueño de Grupo Salinas a reunirse con las autoridades correspondientes del Sistema de Administración Tributario (SAT) con el fin de “pagar sus impuestos”.

Ricardo Salinas Pliego tuiteó algunas fotografías del encuentro en el que se revisaron los avances de su documental (Foto: Twitter/ @RicardoBSalinas)

Asimismo, un usuario identificado como “Voto Inteligente 6/06”, reclamó al empresario salir en las fotografías sin portar mascarilla, lo cual ha generado polémicas sobre Ricardo Salinas Pliego en más de una ocasión a través de redes sociales y en el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19.

“Sr. Salinas. ¿No sería recomendable el uso de cubrebocas? Recién murió Ciruana y parece no importar. Qué bueno que avance en sus proyectos, pero su salud y la de sus cercanos también debería contar. Saludos”, expresó el usuario de Twitter.

Cabe destacar que este no sería el primer documental en el que Salinas Pliego es el protagonista, pues mediante su entrada de blog, el también dueño de Grupo Elektra ha compartido 12 cápsulas que forman parte de un documental titulado “Liderazgo y Cambio Cultural”, en las que los temas centrales son el liderato, las crisis en las instituciones y el poder de la educación, considerada por el magnate como “la riqueza más grande”.

Minutos más tarde del anuncio sobre su documental, el empresario fundador de Banco Azteca aclaró a un usuario de Twitter, identificado como “Tonny soprano”, que no tiene intenciones de hacer carrera política, ni de favorecer su presunto proyecto presidencial en las próximos comicios electorales que se celebrarán en México el próximo 6 de junio, “ni hoy, ni nunca”.

El empresario mexicano, dueño de TV Azteca, aclaró que no tiene ninguna intención de participar en la política, pues lo que a él le interesa es el liderazgo, crear empleos y hacer dinero (Video: Twitter / @RicardoBSalinas)

Ante esto, Ricardo Salinas Pliego expresó que “en lugar de hablar de que yo tengo aspiraciones presidenciales, mejor vamos a hablar de lo que a mí sí me interesa. Lo que a mí me interesa es crear liderazgos jóvenes, que los jóvenes puedan salir adelante por sus méritos propios y por su propio empuje, que tengan confianza en sí mismos, que escojan las buenas ideas”. En este sentido, el magnate aprovechó el momento para realizar algunas aportaciones en materia de emprendimiento.

Además, calificó como “idiota” al internauta que planteó la posibilidad de que estuviera interesado en ejercer algún cargo de gobierno y lo exhortó a no creer “cualquier estupidez publicada” por algún “ano-listo”, pues el usuario de Twitter aseguró que las predicciones fueron realizadas por el portal informativo La Política Online México.

“No dejen que un idiota que se siente adivino, suponga estupideces para vender notas, no tengo necesidad ni tiempo, yo me dedico a crear empleos y dinero. No tengo ninguna intención en participar en política, ni hoy, ni nunca”, expresó Salinas Pliego en su cuenta oficial.

