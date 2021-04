Balaceras y masacres: por qué la violencia azota a Zapopan y qué vínculo habría con Caro Quintero

La balacera registrada durante la mañana de este lunes en Zapopan dejó un saldo de dos presuntos criminales muertos y una persona, que había sido secuestrada, fallecida (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

Masacres, tiroteos, secuestros, y hasta un temblor: durante las últimas dos semanas, Zapopan, en la entidad federativa de Jalisco, ha registrado niveles alarmantes de violencia. Casos que van desde lo insólito hasta lo cotidiano, y relaciones con uno de los narcotraficantes más poderosos de todos los tiempos.

La balacera registrada durante la mañana de este lunes en Zapopan, en la entidad federativa de Jalisco, dejó un saldo de dos presuntos criminales muertos y una persona, que había sido secuestrada, fallecida.

Además, autoridades capturaron a más de 30 personas, aseguraron 40 armas de fuego, y liberaron a otras seis que habían sido privadas de su libertad.

En Jalisco, al oeste de México, los candidatos a cargos políticos iniciaron las campañas con miedo por partida doble. El estado vive su peor momento por las desapariciones y homicidios: más de 300 de enero a febrero, según las cifras oficiales. Se une además la incertidumbre por el proceso electoral más grande de la historia.

El fiscal mencionó que fue en la primera residencia de avenida Chapalita donde se registró el ataque inicial contra los policías municipales (Video: Twitter/@ahtziricardenas)

Aunque la violencia en la entidad siempre ha estado presente de una u otra manera, el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el pasado 18 de diciembre, refleja la manera en que los cárteles de la droga se han apropiado de la escena.

Por su parte, Francisco Javier Ramírez Acuña, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex secretario de Gobernación del país, ex gobernador de Jalisco, y ahora candidato a la diputación federal por la coalición Va X México, denunció que a principios de este mes, miembros de su equipo que hacían campaña en calles del municipio de Zapopan, fueron amenazados y agredidos verbalmente por sujetos desconocidos, sin que la situación llegara a mayores. “No quisimos averiguar si traían armas”, aseveró el político.

Este lunes, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en marzo de 2021, y reveló que en México el 66.4% de la población mayor de edad considera que su ciudad es insegura.

En la lista, Guadalajara se encuentra en sexto lugar: el 86.1% de los habitantes opinan que vivir ahí es peligroso.

Dictaron prisión preventiva a 7 policías por desaparición forzada de familia Villaseñor Romo en Jalisco

Localizan a niña de familia desaparecida en Jalisco (Foto: Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco)

El sábado 10 de abril, el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEDP) en Jalisco, logró vincular a proceso y dar prisión preventiva –durante un año– a siete policías de Acatic, por los delitos de desaparición de personas y desaparición forzada de personas agravada contra la familia Villaseñor Romo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía del Estado (FGE), el pasado 4 de abril, Iván “N”; Héctor “N”; Araceli “N”; José de Jesús “N”; Jorge Armando “N”; José de Jesús “N” y Julio César “N” fueron aprehendidos por su presunta participación en la desaparición de cinco integrantes de una familia que regresaba a Guadalajara tras haber estado en Ciudad de México.

Cabe recordar que a familia originaria de Zapopan estaba conformada por los esposos Julio Alberto Villaseñor Cabrera y Jimena Romo Jiménez, y su hija de un año y medio, Julia Isabella, así como de la hermana de Alberto, Virginia Villaseñor Cabrera, y su hijo de nueve años, Iker Fabricio Escoto Villaseñor. Al final, localizaron entera a la familia con vida.

Otro secuestro en Jalisco: ellas son las víctimas que fueron secuestradas y liberadas en Zapopan

No es el único secuestro reciente: los seis hombres y una mujer que fueron secuestrados el pasado 8 de abril en la colonia Lomas del Sol, en Zapopan, fueron liberados durante la madrugada de este miércoles por sus captores. Fueron reportados en un buen estado de salud, no obstante, algunos de ellos presentaban heridas que requerían atención médica.

Una de las víctimas privadas de su libertad fue identificada como Irasema Dinora Rodríguez de la Garza, abogada, de 41 años de edad (Foto: Twitter/@COBUPEM)

Las víctimas privadas de su libertad fueron identificadas como: Irasema Dinora Rodríguez de la Garza, abogada, de 41 años de edad; Trinidad Torres Carrillo, su cliente, de 61 años, y su amigo, Isidro Loza Peña, de 60 años. Éstos fueron liberados en las avenidas Periférico y Vallarta, desde donde pudieron comunicarse con sus parientes.

El resto, Isidoro Cuevas Sánchez, de 26 años de edad; Daniel Cuevas Sánchez, de 23 años; José Francisco Zamora Sánchez, su primo, de 25 años, y su tío, José Francisco Zamora Moreno, de 44 años, llegaron a su domicilio, ubicado en la colonia 12 de diciembre, por sus propios medios y con golpes, señaló La Jornada.

Gerardo Octavio Solís, fiscal estatal, declaró este martes, cinco días después del secuestro, que la abogada y los dos hombres fueron privados de su libertad en la colonia Lomas del Sol cuando visitaban un terreno para demostrar su propiedad legal. De manera casi simultánea y a dos cuadras, fueron raptados los otros cuatro sujetos. Presuntamente por problemas vinculados a la venta de terrenos.

Paso a paso: así fue el brutal ataque contra la familia de Alfredito Olivas en Zapopan

La familia del cantante Alfredo Olivas fue acribillada en Zapopan, Jalisco; sólo sobrevivieron dos personas (Foto: Instagram/@alfredoolivasoficial)

Irving Olivas, hermano del cantante grupero Alfredito Olivas, conducía sobre Avenida Periférico en Zapopan, Jalisco, a bordo de una camioneta Cadillac, Escalade, alrededor de las 11:30 horas de este sábado; viajaba con su esposa, hija e hijo y la niñera que cuidaba de ellos. Pero al pasar la vía 5 de Mayo, el vehículo fue atacado a balazos del lado izquierdo.

El conductor perdió el control y se impactó contra un muro de contención, cerca de un poste de señalamiento. Su esposa de 25 años, el bebé de un año y ocho meses, así como el hermano del interprete de 30 años murieron brutalmente acribillados en aquel sitio.

En tanto, la menor de cuatro años y su niñera solo resultaron con algunas lesiones por el impacto de la camioneta negra al contactar con la pared vial, según confirmaron fuentes de Seguridad a Infobae México.

Por imágenes filtradas en redes se aprecia que fueron activadas las bolsas de aire del piloto y la copiloto. Con impactos de bala en brazos, la parte frontal del cuerpo y ensangrentados, los cuerpos de Irving Olivas y su pareja quedaron recargados de lado y con los ojos abiertos.

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero aparece tras las rejas en esta foto de archivo sin fecha (Foto: REUTERS)

El Chapo Alfredo, capo del narcotráfico que opera en el Valle del Yaqui, Sonora, es supuestamente el padre de Alfredo Olivas, alias El Patroncito, cantante de banda y narcocorridos; así como de Irving Alejandro Olivas Rojas.

Las agresiones contra Alfredo Olivas y su familia iniciaron en 2015, cuando el cantante se presentaba en un concierto en Parral, Chihuahua, en donde también fue acribillado. El 14 de diciembre de 2018 el padre del cantante, Alfredo Olivas Valenzuela, resultó herido por un impacto de bala al ser atacado frente a su casa en Zapopan.

Para el 24 de diciembre, diez días después de este primer ataque, mientras el herido se encontraba recuperándose en el hospital Santa María Chapalita, en Zapopan, hombres armados intentaron ingresar para rematar al padre de Alfredito Olivas. Los sujetos fueron repelidos y murieron. Según medios locales, la familia alteró la escena levantando los casquillos que quedaron del enfrentamiento.

El 31 de diciembre de ese mismo año, presuntos rivales de Alfredo Olivas Valenzuela colgaron una narcomanta en el puente peatonal de la colonia el Campanario, en avenida López Mateos, a la altura del cruce con Agua Marina en Zapopan.

Al pasar la vía 5 de Mayo, el vehículo fue atacado a balazos del lado izquierdo (Foto: Facebook/Julio Omar Gómez S.)

Aquel narcomensaje acusaba que los ataques habían sido en contra de Olivas Valenzuela, identificado como El Chapo Alfredo. También se indicaba que las personas fallecidas en el hospital eran sicarios y no se trataba de escoltas. Presuntamente, este capo es jefe de plaza al sur de Sonora y se ocultaba en Zapopan.

Para el 4 de marzo reciente, la Fiscalía de Guerrero informó sobre el asesinato de Fernando Delgadillo Hermosillo, El Milko y/o Miko, supuesto operador directo del Chapo Alfredo y quien, a su vez, está subordinado a Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos. El Miko fue ejecutado en Acapulco por un comando de sicarios cerca de un centro comercial en la zona Diamante. La mujer que acompañaba al presunto delincuente fue lesionada.

De acuerdo con las indagatorias, El Miko traficaba cristal y su sede era Ciudad Obregón; en enero de este año, a este sujeto le fue asegurado un narcolaboratorio en Cajeme. El vínculo de un capo con las características del Chapo Alfredo se afianzó entonces. Presuntamente, el padre de Alfredito Olivas colaboraría con el Narco de Narcos, quien encabeza el Cártel de Caborca desde Sonora.

Zapopan era disputada al Cártel Jalisco Nueva Generación por el Cártel Nueva Plaza, pero el 18 de marzo pasado, las fuerzas de Nemesio Oseguera Cervantes ejecutaron a Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, líder de esta fuerza criminal. De ahí que el sitio del ataque fue en dominios del grupo de las cuatro letras.

