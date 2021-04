Asegura Chumel Torres que Salgado Macedonio será gobernador de Guerrero gracias a su amistad con AMLO

Chumel Torres subió un video a sus redes sociales titulado Salgado Macedonio: un violador que será gobernador. Foto: Instagram / @ChumelTorres

El creador de contenido para la plataforma YouTube Chumel Torres, se lanzó, por medio de un video difundido en sus redes sociales, contra Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el video, titulado Salgado Macedonio: un violador que será gobernador, el youtuber califica como “cebo, corrupto, misógino e ignorante” a Macedonio, y se pregunta el por qué a pesar de tener tres acusaciones formales sobre violación y abuso sexual, sigue en la contienda política.

“¿Por qué sigue en el partido a pesar de prácticamente incendiar el 8 de marzo, llevando a diversos colectivos a proyectar sobre la fachada de Palacio Nacional, la leyenda un violador no será gobernador?, ¿Por qué sigue teniendo apoyo del presidente a pesar de que es un lastre en la ya de por sí lamentable baraja de los candidatos de Morena? Por una razón muy sencilla: la amistad”, continúa Chumel.

Posteriormente dice que esa amistad se trata de la que tiene con la persona más poderosa del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Félix Salgado Macedonio acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios en la política. Juntos han estado en el PRI, juntos fueron miembros fundadores del PRD, y ahora están en el Movimiento Regeneración Nacional. En todos y cada uno de los zafarranchos que el macuspano ha protagonizado, la figura de Félix Salgado Macedonio siempre ha estado en el paisaje, porque si algo tiene el viejito loco es lealtad para los que le ayudan”, apunta el también presentador de noticias.

Ejemplificó con los casos en los que Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña acompañaron al presidente en la ocasión que se autoproclamó presidente legítimo, o cuando presentó pruebas del fraude electoral ante el INE, en la que llevaba solamente cajas vacías y animales de granja.

“Cuando Morena llega al poder, Salgado Macedonio voltea a ver a su compadre y sin más le dijo: ahora sí ya me toca ¿no?, y así fue, el mesías dio la bendición y Salgado Macedonio se convirtió en el candidato a gobernador por Guerrero a pesar de las quejas de otros aspirantes a esta candidatura que dijeron que jamás hubo una convocatoria y mucho menos una votación interna”.

Chumel continúa mencionando que López Obrador solamente dijo que Salgado Macedonio sería el elegido, y así fue. Recuerda las denuncias que tiene el excandidato por al menos cinco mujeres por violación.

En su crítica, hace referencia a las acusaciones de violación que tiene Salgado Macedonio en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

“Una en entrevista con Ciro Gómez Leyva afirmó que cuando fue a su departamento a buscar ayuda, éste la violó, y una vez que terminó le aventó un billete de 100 pesos al suelo para que se fuera”, explicó.

Asegura que, a pesar de ello, él será el gobernador de Guerrero “que no le quepa duda a usted”.

“La verdad es que no me sorprende para nada la candidatura de Félix Salgado, es amigo del presidente, el presidente siempre ayuda a sus amigos, es un priista de cepa, aprendió de los mejores, de hecho lo tiene en su gabinete (refiriéndose a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad). Lo que me sorprende es que lo defiendan. Feministas, analistas, otros candidatos, o precandidatos fieles a Morena no solo agachan la cabeza cuando el tema de Salgado Macedonio se toca, algunas personas hasta llegan a levantar la voz en su favor”, arremete el youtuber.

Dice que no sabe qué le sorprende más, si lo “ruines y vomitivos que pueden llegar a ser por un hueso”, el como son capaces de “tragarse el orgullo” y callar su conciencia para seguir las “reglas del partido”, o la inocencia fingida de Gabriela Warkentin preguntando cómo iba a permitir la candidatura de Salgado Macedonio a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, cuando este último lo acompañó toda la noche en su casa de campaña como forma de protesta contra el INE cuando le negaron la candidatura.

Dijo que AMLO tiene lealtad para quienes le ayudan, y que uno de ellos fue Salgado Macedonio. Foto: Presidencia de México

Recuerda que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se había quejado de actitudes machistas dentro del gabinete, para posteriormente decir que se habían tergiversado sus palabras.

“Felix Salgado Macedonio es alguien que, evidentemente, no entiende un “no” por respuesta, y no hablo del INE, hablo de las cinco muchachas que este cabr*n tocó, y ellas denunciaron y al Estado le valió madre y se quedó callado porque el Estado es compadre de Félix Salgado Macedonio”.

Concluye su video mencionando que “bien nos lo dijeron, AMLO es un peligro para México, pero AMLO no era el peligro para México, eran sus fans”.

