Un médico del IMSS regresó a trabajar tras ser intubado 12 días por COVID-19

Un médico regresó a trabajar tras ser intubado por COVID-19 (Foto: IMSS)

A pesar de que la epidemia de coronavrius ha causado la muerte de miles de personas en México, existen algunas historias que dan esperanza a quienes se contagian con la enfermedad.

Esto sucedió con el médico urgenciólogo Rogelio “R”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien, tras estar intubado 12 días, se reincorporó a su labor para continuar salvando vidas.

El doctor de 52 años se infectó de SARS-CoV-2 en el municipio de Teziutlán, Puebla, durante la etapa más crítica que vivió la demarcación. A finales de septiembre de 2020, el especialista sentía desvanecerse por los dolores que provoca esta enfermedad.

Durante sus jornadas de trabajo, Rogelio intubó a una persona que llegó con dolor precordial, a través de una placa de Rayos X se percató que había una diseminación pulmonar seria y al realizarle la prueba rápida, el paciente salió positivo a COVID-19.

El especialista pasó 12 días con asistencia respiratoria por coronavirus (Foto: IMSS)

A los pocos días, el médico comenzó a presentar los primeros síntomas: fiebre, pérdida del gusto y olfato, por lo que acudió a realizarse el examen diagnóstico que confirmó las sospechas. Posteriormente, se resguardó en casa e inició el tratamiento recomendado.

En su domicilio comenzó a desaturar a 90 por ciento, el dolor de cabeza incrementó, se agravaron los problemas intestinales, dolor abdominal, cuadros de enteritis y vómito.

Por lo anterior, Rogelio fue ingresado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 23, y al no presentar mejoría, los especialistas tomaron la decisión de enviarlo al Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”.

“Después de 12 días regresé a este mundo”, señaló el doctor Rogelio, quien para su recuperación recibió transfusión de plasma convaleciente, y reconoció que gracias al trabajo del personal de todas las áreas del Instituto fue posible sobrevivir al COVID-19.

De acuerdo con el parte médico de la doctora Rosa Elena Zamudio, Rogelio “R” ingresó por un cuadro de insuficiencia respiratoria severa (Foto: IMSS)

Entre los estragos que le dejó el padecimiento se encuentran la pérdida de más de 14 kilos. Finalmente, el 3 de enero de 2021 regresó a laborar al HGZ No. 23.

“Lo único que quería en esos momentos tan críticos es que no tuviera dolor, pudiera comer, ir al baño y que no tuviera fiebre, con eso era una riqueza”, expresó.

De acuerdo con el parte médico de la doctora Rosa Elena Zamudio, la Jefa de la Terapia Intensiva del Hospital de “La Margarita”, Rogelio “R” ingresó por un cuadro de insuficiencia respiratoria severa que ameritó ventilación invasiva y por algunos días lo colocaron boca abajo para regular sus niveles de oxígeno.

“Fue un caso complicado, pero el equipo multidisciplinario del Hospital ha puesto todo su conocimiento en los pacientes para poder salvarles la vida”, señaló la especialista.

Hasta este jueves 15 de abril se registraron 211,213 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Hasta este jueves 15 de abril se registraron 211,213 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas se agregaron 401 nuevos fallecimientos a la estadística nacional.

Así lo dio a conocer José Luis Alomía, director nacional de Epidemiología, quien además detalló que de la semana 12 a la 13 de 2021 se reportó un decremento de 12% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,486,596 al último corte. Asimismo se notificaron 1,820,959 personas recuperadas de la enfermedad.

Por otra parte, se informó que hay 29,297 (1%) contagios activos, lo cual representa a personas que presentaron síntomas en los 14 días previos.

“Recordemos que estamos expectantes y monitoreando cambios que puedan producirse en estos días y que puedan representar un incremento esperado que pudiera darse por el aumento de la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa, específicamente el fin estelar”, señaló el funcionario.

