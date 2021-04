“No se ve que vayamos a una tercera ola de COVID”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheimbaum informó que no hay pruebas suficientes para una tercera ola de COVID-19, (Foto: Gobierno de la CDMX)

En conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no hay pruebas suficientes para una tercera ola de COVID-19, a excepción de un pequeño incremento en los números de ingreso hospitalario.

La jefa de gobierno indicó que el semáforo epidemiológico continuará en naranja, a casi medio punto de pasar al semáforo sanitario amarillo.

De acuerdo con los datos proporcionados por el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, a partir del próximo lunes hasta el domingo, el semáforo seguirá en naranja.

El funcionario aseguró que en la Ciudad de México se registra una disminución en la atención a urgencias médicas, en el uso de los mensajes de texto para informar sobre algún caso sospechoso de COVID-19 y las llamadas al 911.

Claudia Sheinbaum informó los datos sobre vacunación contra Covid-19 (Foto: tomada de Twitter @Claudiashein)

Ante el cuestionamiento de si es posible que se genere una tercera ola de contagios, la mandataria capitalina señaló que “hasta ahora no se ve que vayamos a una tercera ola de COVID, no tenemos ningún elemento, salvo el incremento de ingresos hospitalarios”. Sin embargo, indicó que no hay elementos “contundentes que nos digan que vayamos a una tercera ola”.

Expresó que aunque hay una mejoría en la capital ante la pandemia, “esto no quiere decir que no vaya a ocurrir” una nueva ola de contagios. Recordó a los capitalinos seguir las medidas sanitarias indicadas, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre personas y lavarse las manos.

Además, la jefa de gobierno indicó que en una semana se verá si la CDMX entra a una tercera ola de contagios.

“Vamos a esperar esta semana para ver si hay algún impacto por la Semana Santa, pero lo más importante es pedirle a las personas mayores que vayan a la vacunación. Es fundamental el uso del cubrebocas la sana distancia y lavado de manos”, expresó la funcionaria.

(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En la conferencia, se indicó que reactivarán a partir de este lunes los restaurantes, hasta las 21:00 en interiores y a las 23:00 en exteriores, con un aforo del 40%. Además continúa el programa de Ciudad al Aire Libre y se mantiene el distanciamiento entre mesas y el resto de las medidas sanitarias que actualmente se implementan.

En cuanto exposiciones, el aforo es del 30% con el uso obligatorio del sistema QR. Se privilegiará la venta de boletos en línea para reducir las filas en las taquillas; el tiempo limitado de permanencia en la exposición es de 40 minutos y con sentidos de circulación para evitar el encuentro de frente entre los asistentes. Además, durante la instancia queda prohibido ofrecer productos de prueba y degustaciones.

Recordó que hay una ligera reducción en los casos en el valle de México, y que el semáforo oficial se da cada 15 días. Recalcó que se aproximan las celebraciones del Día del Niño y el Día de la Madre, por lo que la población debe evitar las reuniones.

