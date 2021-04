“Vacuna contra la rabia racista y clasista”: el llamado a la unidad de Fernández Noroña que salió mal

Fernandez Noroña (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), realizó un llamado a la unidad social a través de la abolición de vicios como el racismo y el clasismo en redes sociales; sin embargo, hubo quien no estuvo de acuerdo y hasta demagogo lo llamaron.

Durante la mañana de este jueves 15 de abril, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro publicó en redes sociales que debería de existir una “vacuna contra la rabia racista y clasista”. Un comentario acorde a los tiempos de la pandemia en los que la jornada nacional de vacunación tiene gran relevancia en la sociedad mexicana y donde los actos de discriminación son reprobables.

“Sería chingón que verdaderamente existiera una vacuna contra la rabia racista y clasista. Este país se unificaría. La vacuna es la conciencia, pero a veces es muy difícil que está avance, cuando la apariencia del éxito es la riqueza material”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Fernández Noroña hizo un llamado a la unidad, pero salió mal (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Sin embargo, este escrito que llama a la unidad y empatía desembocó en una discusión que captó la atención de numerosos cibernautas quienes se expresaron tanto a favor como en contra. Y es que a partir del primer tuit, una usuaria de la plataforma digital del pajarito azul le contestó al legislador tildándolo de demagogo y falso.

“Primero vacúnese contra la demagogia y luego ya viene a querer dar sus falsos discursos”, le replicaron inmediato a su publicación. Al sentirse atacado, el sociólogo de la UAM se comparó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionó el resentimiento de la usuaria.

“¡Demagogia! Lo mismo decían del compañero presidente López Obrador. Hablas con el hígado. Quién sabe a cuenta de qué cargues tanto resentimiento”, expresó el legislador.

Gerardo Fernández Noroña es famoso por no escapar a los debates ni a las confrontaciones (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, terminó reconociendo que a partir de las diferencias de criterio, se puede ejercer la libertad de expresión y, en este sentido, expresó que los señalamientos son más productivos si están acompañados de “razones”.

“Pues mira, tú tienes derecho a no creer, pero me parecería mucho más productivo que señalaras razones y no simple antipatía. La política es mucho más que filias y fobias, sobre todo si somos compañeros”, publicó en esta red social.

Cabe destacar que el legislador ha manifestado repetidamente su inconformidad con numerosas instituciones y partidos políticos. Dichos reclamos los ha planteado de muchas maneras, como cuando llamó “cabeza hueca” a Vicente Fox, ex presidente de México por el PAN, o cuando llama “monaguillo” a Ciro Murayama, consejero del INE.

En cuanto al caso en el que arremetió contra el ex mandatario, cabe recordar que Fox se había burlado inicialmente de la estrategia de poner vallas en el perímetro de Palacio Nacional por la marcha feminista que se esperaba el 8 de marzo. “Ya está cerrada con tres candados”, tuiteo el político panista, refiriéndose a la famosa canción La Puerta Negra de los Tigres del Norte.

Fernández Noroña exigió la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (Fotoarte: Steve Allen)

Inmediatamente, Fernández Noroña le contestó “¿Por cantar esa canción también cobras 5,000 pesos cabeza hueca Vicente Fox?”, haciendo referencia al cobro que hace el ex presidente para cantar las mañanitas en una plataforma de prepago.

Finalmente, en el caso del “monaguillo”, Fernández Noroña usó ese término durante una ponencia en la Cámara de Diputados donde señaló el desempeño de Murayama y Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

“En 2015 el PRI sacó el 29% de los votos y tuvo casi el 42% de los diputados y a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% los diputados PRI-Verde-Nueva Alianza, que era la alianza gobernante y al órgano electoral le pareció muy bien”, dijo, para después solicitar la salida de estos dos funcionarios.

