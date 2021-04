Una mujer de 87 años conmovió al pedir que vean sus videos en YouTube para poder sobrevivir

Adulta mayor enterneció las redes al pedir que vean sus videos para sobrevivir (Foto: captura de pantalla YouTube@ Cocinando con Ninfa)

Una cápsula que se viralizó en redes sociales enterneció a miles de usuarios. La señora Ninfa, de 87 años de edad, pidió ayuda para impulsar su canal de YouTube y lograr monetizar su contenido digital.

El tema de sus videos es recetas tradicionales, a las que agrega la sazón propia del estado de Guerrero, lugar en el que nació y donde actualmente reside. De acuerdo con su relato, inició su carrera como youtuber en agosto de 2019, sin embargo, ante la falta de equipo como cámara, celular y computadora, la adulta mayor suspendió la creación de cápsulas por algunos meses.

Fue hasta abril de 2020 cuando Ninfa pudo subir su primer video a la plataforma de internet. En ese momento, pudo adquirir un teléfono móvil y empezó a acumular 100 suscriptores en pocos meses.

“Como muchos saben, yo soy Ninfa, tengo 87 años y muy pronto va a ser mi cumpleaños. Soy a una persona que se dedica a poner en alto a Guerrero y a todo México con su deliciosa comida. En agosto de 2019 abrí mi canal y yo pensaba que iba a estar pudiendo subir videos a partir de ese mes, pero por falta de recursos como una cámara o un celular para grabar o una computadora para editar, no se pudo. Fue por eso que hasta el 13 de abril de 2020 subí el primer video a mi canal, hace un año, cuando pude tener un celular para que me grabaran, yo me puse muy feliz por eso”, contó en su canal de Youtube.

Ninfa cuenta con 656,000 suscriptores en su canal de Youtube (Foto: captura de pantalla YT@ Cocinando con Ninfa)

Luego de unos meses, Ninfa logró que sus videos fueran vistos por más de 2,000 personas, hasta lograr acumular 4,000 suscriptores en octubre de 2020. Sin embargo, este auge de tráfico no trajo consigo un aumento en las horas de reproducción, cuestión que no favorece a los creadores de contenido de dicha plataforma.

“Y con eso yo también pensaba que en poco tiempo también iba a alcanzar las 4,000 horas de reproducción y no fue así. A principios de diciembre las vistas comenzaron a bajar mucho y desde enero de este 2021 hasta ahorita mis videos ya no alcanzan ni las 200 vistas, pero espero contar con tu apoyo para que eso cambie, es por eso que no me pongo tan triste, porque sé que ustedes me van a ayudar a que podamos llegar a las 4,000 horas de reproducción antes del 13 de abril de 2021, ese día cumplo un año más haciendo videos”

Ninfa es de Guerrero y tiene 87 años (Foto: captura de pantalla Yputube@ Cocinando con Ninfa)

En este sentido, la adulta mayor hizo un llamado a compartir y ver sus videos antes del 13 de abril. Hasta el momento cuenta con 656 mil suscriptores y su última cápsula cuenta con más de un millón de visualizaciones.

“Bueno, mi gente, yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ver y preparar mi comida. Para que juntos, antes del 13 de abril, podamos alcanzar las 4,000 horas de reproducción y así poder cumplir mis sueños y algún día poder monetizar y quizás vivir de eso los días que me faltan”

Ninfa espera que con la colaboración de todas las personas pueda algún día cumplir su sueño: monetizar los videos que sube en YouTube. Al ser una persona con más de ochenta años, señaló que le es imposible trabajar en otra cosa, por eso espera lograr ganarse la vida compartiendo sus mejores recetas.

“Como saben, yo soy una persona adulta mayor y pobre, que ya no puedo trabajar, pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas, con mucho cariño pa’ la gente. De todas formas, soy feliz haciendo mis recetas, de todas formas, una ayudita no estaría mal, yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa, no puedo ya, no porque sea huevona”

