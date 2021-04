‘’Hacen un berrinche y nos castigan’’: así arremetió Sergio Gutiérrez, de Morena, contra el INE

Sergio Gutiérrez Luna aseguró estar ante un árbitro que pone en riesgo las próximas elecciones (Foto: Twitter / @fundamentosmx)

Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y representante de Morena ante el INE, criticó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro a la candidatura por la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio; además, aseguró estar ante un árbitro que no “está a la altura” y pone en riesgo las próximas elecciones.

En entrevista para Aristegui Noticias, el diputado federal manifestó que un grupo de seis consejeros no tomaron en cuenta lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció, “siguieron dando vueltas en círculos con el tema de que no se presentó el informe de gastos de precampaña y omitieron hacer un análisis como el Tribunal les ordenó”, dijo.

De acuerdo al funcionario, el TEPJF ordenó que se valorara el monto económico que no se entregó en el informe de gastos de precampaña, una suma total de 19,872 pesos en el caso de Félix Salgado y 11 mil pesos con Raúl Morón, ex candidato a la gubernatura de Michoacán; “por esta cantidad Lorenzo Córdova y su grupo de consejeros retiró la candidatura, algo inaceptable e inadmisible en la democracia”, aseguró.

Morena entregó los informes de manera extemporánea, expuso el diputado (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la entrega del informe de gastos, el diputado dijo que el Tribunal pidió que se valoraran las causas y las circunstancias del caso, y que entre estas se encuentra el hecho de que Morena entregó los informes de manera extemporánea. Expuso que el partido no trata de ocultar nada, “ni mucho menos una precampaña para gobernador de Guerrero”, que se conforma de 8 publicaciones en Facebook, “es mínimo y casi inexistente”.

“No es lo mismo realizar una precampaña por 5 millones de pesos (gasto máximo en el estado de Guerrero para realizarlas), el monto involucrado aquí es de 19 mil pesos, es el .37%, no llega ni siquiera al 1% del tope de gasto de precampaña”, expresó.

En el caso de Guerrero, el representante de Morena ante el INE informó que ningún partido, a excepción de Redes Sociales Progresistas, presentó informes de precampañas y sólo a Morena se le retiró su candidatura.

Señaló el TEPJF indicó que existían una gama de sanciones adicionales (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la sanción, el diputado aseguró que el Instituto no valoró el monto que gastó el ex candidato y lo determinó como un asunto doloso. “No valoró que no es una conducta sistemática, y no lo hicieron porque querían seguir con esta línea de castigar por castigar”, señaló.

Dijo que algunos consejeros vieron necesario aplicar la sanción de cancelar el registro para la gubernatura de Guerrero, cuando el TEPJF indicó que existían una gama de sanciones adicionales.

Sobre las acusaciones de abuso sexual y las amenazas de Félix Salgado con revelar las direcciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero electoral, Ciro Murayama, el diputado manifestó que estos elementos no tenían que tomarse en cuenta, y si así fue ’'sería entonces más grave, porque estamos ante un árbitro berrinchudo que no puede asumir su función’', por considerar elementos ajenos al asunto que se está resolviendo. ’'Están considerando elementos ajenos, hacen un berrinche y nos castigan’', acusó.

El diputado aseguró que Lorenzo Córdova se está convirtiendo en el nuevo Ugalde (EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Enfatizó que se encuentran ante un árbitro, encabezado por Córdova, Murayama y un grupo de consejeros, que están poniendo en riesgo las elecciones. ’'Ellos también son sujetos de la constitución que leen en partes, porque la parte donde dice que tienen que ganar menos que el presidente ni la ven ni la aplican, solo aplican las partes que a ellos les conviene’', sostuvo.

Aseguró que Lorenzo Córdova se está convirtiendo en el nuevo Ugalde, ’'un árbitro que juega para un lado, faccioso e imparcial’', finalizó.

