“Me ganó la ira”: regidor de Hidalgo es captado en video mientras golpea a mujer que lleva en brazos a su hijo

En días recientes, trascendió un video en el cual aparece un funcionario público del estado de Hidalgo agrediendo a una mujer que portaba en manos a un niño pequeño.

Se trata de Marcos González Trejo, regidor de Tasquillo, Hidalgo con el partido político local Podemos. El video está fechado al 12 de noviembre del 2020, sin embargo, fue hasta hace apenas unos días que el video se difundió en redes sociales.

La grabación se obtuvo de una cámara de vigilancia de la oficina municipal. Ahí, se ve a Marcos González golpeando a una mujer y acercando su mano al cuello de ella en ademán de ahorcarla. Mientras tanto, quien fue identificada como una ex pareja de González Trejo, no puede defenderse puesto que porta en brazos a un niño.

Uno de los oficinistas de la municipalidad, al ver la situación, intercede para detener las agresiones. La mujer aprovecha para salir de la habitación en la que se encontraba el regidor, llevándose también al niño que, según una publicación de Facebook del funcionario, es el hijo de González Trejo.

La reacción Marcos González luego de que se difundiera el video fue acusar una estrategia de desprestigio en su contra orquestada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para, supuestamente, impedir al funcionario de seguir en su “lucha por transparentar los recursos, al evidenciar los abusos nómina y robos dentro del ayuntamiento”.

La explicación que da el regidor por su comportamiento fue “me ganó la ira”. Marcos González, además, escribió “hoy pueden juzgarme y entiendo que no quieran apoyar aún golpeador que quería ver y estar con su hijo”.

Luego de golpear a la mujer sin importarle que estuviera cargando en brazos a su hijo, González Trejo se lanzó a los golpes contra el oficinista que detuvo la agresión en contra de ella. En ese momento aparece otra mujer en el marco de la puerta, llamando a que detengan la pelea. Mientras tanto, el oficinista sigue deteniendo a Marcos González para que éste no salga de la habitación y pide a la mujer que llame a la policía.

El video se acaba cuando Marcos González, a empujones, logra salir de la habitación. De fondo se escucha el llanto del niño a quien la mujer agredida por el funcionario público portaba en brazos.

“Los que me leen la verdad es una pena ese video tan miserable reconozco nada justifica la acción, me ganó la ira, hoy me han ROBADO hasta el sueño con esto”, es la manera en que Marcos acusa al PRI de haber truncado su carrera política con la publicación del video.

Luego de dichas palabras, el funcionario escribe que se retira de redes sociales, pues, según él “debo decidir sobre mi paz y tranquilidad de mi vida disque privada, o seguir adelante exponiéndome a ser juzgado en cada uno de mis actos”. Sin embargo, asegura que seguirá desempeñándose como funcionario.

Por parte del partido al que está suscrito el regidor, Justino Chavarría Hernández, presidente de la Junta Estatal de Podemos, declaró que se harán las investigaciones pertinentes dejando en claro que “acompañamos el propósito de erradicar la violencia en materia género” para La Crónica de Hidalgo. Sin embargo, todavía no se ha posicionado de manera clara en torno a si se le retiraran el apoyo del partido a González Trejo:

“No podría el partido en este momento fijar una posición, aunque debo aclarar que nosotros establecimos el compromiso de unidad, en torno a la firma que se realizó con todos los partidos políticos, donde acompañamos el propósito de erradicar la violencia en materia género, nosotros no compartimos el hecho de que nuestros simpatizantes, nuestros militantes y desde luego los funcionarios que desempeñan a título del partido Podemos puedan llegar a este tipo de situaciones, este tipo de prácticas”

