John Ackerman regañó a una mujer por interrumpir su transmisión en vivo: lo tachan de machista

John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue severamente criticado por redes sociales debido a la actitud que tuvo con una mujer que lo interrumpió mientras estaba en una transmisión en vivo para la televisión.

Ackerman se encontraba dando un comentario sobre el proceso electoral en Ecuador, en donde Guillermo Lasso, del partido Creando Oportunidades (CREO) y Partido Social Cristiano (PSC), se llevó la victoria presidencial, para la cadena Telesur, cuando una mujer entró a la toma. Al percatarse de la presencia de la mujer, el académico volteó de manera agresiva hacia la mujer y le pidió salir de su toma. Esto lo hizo con una molestia que se alcanzó a notar en el rostro del esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Tras esto, la presentadora que estaba manteniendo la charla con el intelectual nacido en Estados Unidos, pero naturalizado mexicano, dijo que “alguien se le acercaba al profesor John Ackerman a hablarle en este momento y él estaba muy muy concentrado con nosotros, ayudándonos a comprender lo que significa este resultado, valga decir, como todos los analistas también lo han dicho”.

Debido a la interrupción, la transmisión se cortó al momento. Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la mujer que aparece detrás del intelectual, algunos internautas dijeron que se trata de su esposa Irma Eréndira Sandoval. La actitud de Ackerman fue calificada de machista.

Ackerman ya había sido acusado de tener actitudes machistas anteriormente. (Foto: Cuartoscuro)

Otros señalamientos contra Ackerman

Esta no es la primera ocasión que el intelectual es criticado por su actitud contra las mujeres. En noviembre pasado, durante las transmisión del programa John y Sabina, que era conducido por Ackerman y la dramaturga Sabina Berman y que se transmitía por el Canal 11, esta última acusó a Ackerman de tener actitudes machistas en contra de ella.

En aquella ocasión, en donde estuvo de invitado el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien ahora ocupa el cargo de embajador de México en los Estados Unidos, fue notable la molestia entre ambos.

Berman acusó a Ackerman de machismo y lo llamó “tiranito”. También afirmó que el intelectual se había adueñado del programa y dijo que, si se necesitaba alguna prueba, fue la de esa noche, pues dijo que el conductor la ignoraba y la misma producción del programa la hizo menos.

En respuesta, Ackerman dijo que la notaba agresiva, incómoda y con actitud de sabotaje hacia el programa. “Yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía, Denise Dresser”, dijo Ackerman, luego de que se diera a conocer que Berman había incursionado a un programa con Carmen Aristegui, en donde también participa la politóloga Denise Dresser.

En noviembre pasado, Sabina Berman lo calificó de machista.

En el programa en el que se dejaron ver las diferencias que había entre ambos, transmitido el 11 de noviembre, Sabina Berman le dio la queja a Moctezuma, diciéndole que ambos eran co-conductores del programa y que él le negaba la palabra, así que le pedía algún consejo para tratar ese problema de machismo.

“John Ackerman y yo somos co-conductores de este programa. Me acaba de negar la palabra. Aconséjele usted, como secretario de Educación, qué hacemos con este problema del machismo. Esto es flagrante. ¿Qué hace una mujer en una situación así? John Ackerman no me deja participar. ¿Qué hago?”, dijo Berman.

Ante esto Moctezuma respondió que era importante que expresara lo que sentía, y calificó a Ackerman de ser un hombre sensible y aseguró que entendería su sentir.

“Creo que es muy importante que lo expreses, es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver y cuando se está así, es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más a distancia”, dijo en aquella ocasión el ahora embajador de México en Estados Unidos.

