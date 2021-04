Detuvieron a hombre por aventar a una mujer desde un piso 12 en la colonia Cuauhtémoc de la CDMX

Marco “L” se mantiene detenido en la Fiscalía General de Justicia capitalina (Foto: Jair Cabrera Torres/dpa)

Un hombre identificado como Marco “L”, de 59 años de edad, fue detenido por presuntamente aventar a una mujer desde el piso 12 de un edificio de la calle Río Mississippi, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El inculpado dijo trabajar como repartidor. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, durante la madrugada de este domingo discutió con la víctima y la lanzó. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del Sector Ángel, la auxiliaron, pero falleció.

“Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia para inhibir los delitos, fueron alertados a través de la frecuencia de radio, de una riña y gritos al interior de un departamento ubicado en las calles de Río Mississippi y Río Lerma, en la colonia Cuauhtémoc, por lo que se aproximaron al sitio”, informó la dependencia en un comunicado.

Le informaron sus derechos de ley y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Al arribar al inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc entrevistaron a un hombre de 60 años de edad, quien declaró que su vecina peleaba con un sujeto, “cuando de pronto se escuchó un fuerte golpe en la planta baja y al salir a verificar vio a la mujer en el piso”.

Los agentes solicitaron la ayuda del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y los servicios de emergencia. Con el apoyo de vecinos y policías, señaló la dependencia, se realizaron las labores para derribar un muro y poder sacar a la víctima, quien presentaba visibles lesiones en el cuerpo.

Paramédicos que arribaron al punto, diagnosticaron a la mujer de 40 años de edad como politraumatizada, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada; posteriormente los médicos reportaron que perdió la vida

Uniformados de la SSC capturaron al hombre de 59 años de edad y lo señalaron como el presunto responsable de los hechos: le informaron sus derechos de ley y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, quien determinará su situación jurídica y realizará las indagatorias correspondientes.

Policías entrevistaron a un hombre de 60 años de edad, quien declaró que su vecina peleaba con un sujeto, “cuando de pronto se escuchó un fuerte golpe en la planta baja y al salir a verificar vio a la mujer en el piso” (Foto: Twitter/@c4jimenez)

En su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que los delitos de homicidio, feminicidio y extorsión han incrementado durante su gobierno; afirmó que otros más, como robo a casa habitación, transporte, vehículos o secuestros han ido a la “baja considerablemente”.

Sin embargo el mandatario aseguró que, del 2018 al 2019, el delito de homicidio se ha logrado mantener e incluso reducir en un mínimo por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero aún no se cuenta con cifras del 2020.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido. Este es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año. Llegamos y se ha mantenido (...) incluso hay una disminución mínima (…)

(…) El caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos que, no es evadir nuestra responsabilidad, antes no se clasificaba de esa manera; se consideraban homicidios todas las muertes de mujeres. Ahora no. Por eso se registra un incremento. Y el otro delito es extorsión, son los tres que tenemos aumento. Todo lo demás va a la baja y considerablemente.”, detalló.

