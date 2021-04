Anaya acusa a AMLO de ser un “espectáculo de mentiras y montajes”

Ricardo Anaya subió un video a sus redes sociales que llamó la atención puesto que volvió a hacer referencia a un meme que se hizo en torno suyo para beneficio de su campaña.

En un spot pasado, el político del Partido Acción Nacional que pretende perfilarse para las elecciones presidenciales del 2024, expresó su preocupación por la manera en la que se gastaba el dinero en los hogares mexicanos. Según él, muchos padres de familia al recibir sus sueldos, prefieren gastarlo en caguamas en vez de proveer para las personas de su hogar.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y las burlas cayeron en torno al desmedido comentario del político mexicano. Las bromas señalaban, en muchas ocasiones, el clasismo con el que Ricardo Anaya se refería a la clase trabajadora mexicana.

(Foto: Twitter /@Angel_pc)

Los diferentes memes que han surgido en torno a los videos publicados por el panista hacen burla del desconocimiento que exhibe el político hacia el modo de vida de la mayoría de las personas habitan en México. Por eso, cuando el candidato comenzó en el día del taco a aprovechar las imágenes de burla en torno a él para promocionarse, muchos usuarios de redes sociales se apresuraron a sentenciar que “el meme había muerto”.

En esta ocasión, al final del video publicado por Ricardo Anaya, se le observa en compañía de Ana María Esquivel, candidata del PAN a una diputación federal por el Distrito 06, al interior de un hogar mexicano. Luego de ver a una joven cantar en registros operísticos, Ricardo Anaya hace el comentario “ahora sí, faltaron las caguamas”.

Ricardo Anaya dia del taco (Foto: Twitter@RicardoAnayaC)

Por otra parte, el panista dedicó la primera parte de su video a descalificar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a su administración. Una de sus acusaciones fue llamar a las conferencias matutinas diarias del mandatario como un montaje:

“Su gobierno ha sido un espectáculo de mentiras y montajes, sí, ahí está la mentira y el montaje de la rifa del avión sin avión, la captura de Lozoya, las vacunas de aire, el montaje de las preguntas a modo en las mañaneras”.

Según el ex candidato a la presidencia, López Obrador no ha llevado a buen puerto sus objetivos de campaña: “López Obrador no ha cumplido ¿Generó más empleos? No ¿Hay menos personas en pobreza? No ¿Mejoró la seguridad? No ¿Bajó la gasolina, la luz y el gas como prometió? No ¿Está usando más energías limpias? No ¿Hay más unidad entre los mexicanos? No”

Ricardo Anaya recordó que estamos a 55 días de la elección del 2021, que él califica como “crucial para nuestra historia”. Advirtió, además, que “si esto sigue como va, ya nadie podrá ponerle límites a su poder”. Por lo tanto, asegura que se pondrá a trabajar “sin descanso” hasta el día de la elección, promoviendo a las y los candidatos del PAN para los distintos cargos públicos que estarán en disputa el próximo 6 de junio.

(Foto: Twitter @CapitánFuria13)

Su objetivo es “poner mi granito de arena para ayudar a quitarle a Morena la mayoría en la cámara y así recuperar los equilibrios y detener el desastre”. El ex candidato llamó a detener la “destrucción” y salir a votar en las próximas elecciones.

Al calificar a la administración de López Obrador como un “espectáculo de mentiras y montajes”, Anaya también se suma a las acusaciones en contra del presidente que surgieron a partir del video donde aparentemente se ve a una enfermera fingiendo vacunar a una persona en la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: