Vacunación COVID-19 segunda dosis: estas son las sedes y fechas de aplicación en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta

(Foto: Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este lunes, los adultos mayores de las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco deberán aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Lleva tu identificación y el comprobante que te dieron en la primera dosis. Si por alguna razón lo perdiste o no lo tienes, podrás ser identificado a la entrada en la unidad de vacunación. Es muy importante, en esta ocasión es únicamente segunda dosis”, informó la jefa del gobierno estatal, Claudia Sheinbaum.

El objetivo es aplicar en total 260,409 vacunas en las cinco alcaldías, según informó Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Médica del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi). En Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta se administrará el biológico de AstraZeneca, mientras que en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco recibirán el de Pfizer.

Aunque con este segundo suero se consigue la inmunidad contra el SARS-CoV-2, las autoridades recordaron que este efecto se desarrolla por completo hasta 15 días después de la segunda dosis, por lo que pidieron a las personas mayores de 60 años que se sigan cuidando.

Te explicamos cuáles son las sedes de vacunación, los horarios y todo lo que debes saber.

Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta

En estas alcaldías, la novedad más importante es que cambiaron los centros de vacunación, y las sedes son distintas a las que operaron hace dos semanas para suministrar la primera inyección.

Fecha para la segunda dosis: del lunes 12 al viernes 16 de abril.

Vacuna: AstraZeneca.

Sedes:

* Cuajimalpa: Expo Santa Fe.

* Magdalena Contreras: Estadio Olímpico Universitario Ciudad Universitaria.

* Milpa Alta: Deportivo Milpa Alta.

Horario: de 09:00 a 16:00 horas.

Miguel Hidalgo y Azcapotzalco

En estas dos demarcaciones se mantienen los mismos centros que operaron hace dos semanas.

Fechas para la aplicación de la segunda dosis: del lunes 12 al domingo 18 de abril.

Sedes:

* Miguel Hidalgo: Campo Deportivo Militar Marte y Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

* Azcapotzalco: Arena Ciudad de México y UAM Azcapotzalco.

Horario: de 09:00 a 16:00 horas.

¿Cómo saber a qué sede y en qué horario debo acudir?

Según informó Claudia Sheinbaum, los adultos mayores estarán recibiendo un mensaje estos días en su celular con su cita para que sepan cuándo y dónde deben aplicarse la segunda dosis. Si no te llega el SMS, no te preocupes, recuerda que también puedes consultar la información sobre la fecha y hora en vacunacion.cdmx.gob.mx.

Al acudir al centro deberás entregar una identificación oficial o acta de nacimiento, comprobante de vacunación de la primera dosis, o la cartilla nacional de vacunación.

¿La vacuna Astrazeneca es segura?

Hace solo tres días, España suspendió la aplicación de la vacuna Astrazeneca a los ciudadanos menores de 60 años. Esto después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyera que este suero provoca coágulos sanguíneos que deben considerarse como un “raro efecto secundario”.

Al mismo tiempo, la Agencia Regulatoria de Medicinas y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), exhortó a que los menores de 30 años se les ofrezca una vacuna alternativa a la de Astrazeneca, por los posibles síntomas que provocaría este suero. De acuerdo a una investigación realizada por este organismo, a finales de marzo 79 personas en Reino Unido presentaron coágulos de sangre o trombos poco comunes en las dos semanas posteriores a recibir el biológico de Astrazeneca. Eran en su mayoría mujeres. En total, 19 fallecieron por esta complicación.

La MHRA dijo entonces que no podían confirmar qué causó los coágulos, pero que había que seguir estudiando su posible relación con la vacuna. A pesar de ello, señaló que el fármaco presentaba muchos más beneficios que riesgos.

En la misma línea, la EMA indicó que “la combinación registrada de coágulos sanguíneos y plaquetas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna en la prevención del COVID-19 superan los riesgos de efectos secundarios”. La directora del organismo regulador europeo, Emer Cooke, agregó que se trata de un suero que ha demostrado “ser muy eficaz; previene los casos más graves de la enfermedad y las hospitalizaciones y está salvando vidas”.

Al ser cuestionado sobre el tema, Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Médica del Insabi, citó un estudio publicado en The New England Journal of Medicine donde explicaron que los efectos secundarios de Astrazeneca se presentaron en trabajadores de la salud de entre 32 y 55 años. Y concluyó que en México su uso es seguro. Por lo tanto, se seguirá suministrando en el país.

