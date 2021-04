Se comprometió AMLO a que todos los adultos mayores estén vacunados para el 20 de abril

AMLO se comprometió a que todos los adultos mayores tendrán la primera dosis (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

En el 102 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó hasta Ayoxuxtla, Puebla, en donde se firmó el Plan de Ayala. Una vez ahí, el mandatario escuchó los reclamos acerca de que las vacunas contra el COVID-19 no han llegado aún, por lo que se comprometió a que la próxima semana lleguen las inyecciones.

A través de su cuenta de YouTube, el mandatario hizo un video en vivo. En este se muestra el pequeño homenaje que le hizo al dejar unas flores frente a las fotografías del revolucionario.

Momentos después el mandatario le pasó la palabra a las autoridades de la entidad. Fue entonces cuando Margarito Araujo, presidente auxiliar de Ayoxuxtla, agradeció la visita y pidió que no los abandonaran, pues la historia ha dejado atrás al pueblo y “a sus viejos”. Tan es así, que Araujo agregó que ninguna dosis de las vacunas han llegado.

“Yo no sé qué ha pasado que aquí la vacuna del covid no ha llegado y pues los viejos ahora sí que la necesitan. Ya llegó la segunda dosis en otros municipios y aquí no ha llegado ni la primera”, expresó.

El mandatario también se comprometió a enviar vacunas a la entidad (Foto: Captura de pantalla videoconferencia Sheinbaum)

Por su parte, López Obrador se comprometió a que la próxima semana lleguen las vacunas y que toda la gente de la tercera edad, tanto de la localidad como del resto del país, estará inoculada.

“Ya estamos por terminar de vacunar. Yo espero, más con lo que nos estás planteando, que en unos 10 días ya estén todos vacunados los adultos mayores...antes del 20 de abril tienen que estar vacunados todos los adultos mayores”, prometió.

El homenaje al revolucionario

De acuerdo con el presidente, la reunión fue realizada con mucha discreción, debido a la pandemia y a la veda electoral. Agregó que no le avisó al gobernador del estado, Miguel Barbosa, para que no se malinterpretara el acto.

“Tenemos que seguir cuidándonos por la pandemia pero además estamos en veda electoral y no quiero que se mal interprete. Estamos llevando a cabo una conmemoración cívica”, aseveró.

López Obrador homenajeó a Emiliano Zapata (Foto: Cuartoscuro)

En el video de 30 minutos, el mandatario recordó al Caudillo del Sur y los actos que lo llevaron a ser tan aclamado por el pueblo, pero que terminaron en su asesinato.

“Hoy 10 de abril de 2021 recordamos el asesinato de Emiliano Zapata, lo recordamos con tristeza. Y estamos aquí en Ayoxuxtla, Puebla, rindiéndole un homenaje, recordando a este gran campesino, dirigente social. Fue asesinado un día como hoy en 1919 en Chinameca”, dijo el mandatario.

Pero López Obrador recalcó la importancia de ir al lugar en donde se firmó el acuerdo, hace casi 110 años.

“Es importante estar aquí en Ayoxuxtla porque aquí el 28 de noviembre de 1911 firmó el plan de Ayala, ¿por qué lo firmó aquí? Ya tenía diferencias, que yo lamento mucho, con el presidente Madero que era un hombre bueno con ideales, una buena persona, pero desgraciadamente por las intrigas se rompió la amistad que originalmente tenían [...] Aunque se llama Plan de Ayala, la verdad es que se firma aquí en Ayoxuxtla, aquí se desconoce a Madero y aquí se afianza en ese plan, la demanda de que se reconozca las propiedades originarias de los pueblos. Es decir, que devolvieran las tierras que los hacendados les habían quitado a los campesinos de Morelos y a campesinos de otros estados del país”, explicó AMLO.

Este año se celebraron 102 años de la muerte del Caudillo del Sur (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

López Obrador recalcó que la vivienda en donde se encontraba, originalmente era un jaca hecho de palma, en donde los dirigentes más importantes del ejército zapatista, se reunieron.

