WhatsApp: cómo agregar música a tus estados

Si eres de esas personas a las que les gusta subir estados de WhatsApp, te será de mucha ayuda saber que hay una forma sencilla de agregarles música, similar a las historias de Instagram.

Con un poco de ingenio y paciencia podrás agregar canciones para personalizar tus estados, sin importar que la plataforma de mensajería no lo permita propiamente.

Sin tener que instalar una aplicación, puedes agregar música de la siguiente manera:

- Abre tu plataforma de música favorita y selecciona la canción que deseas

- Sin pausar la música selecciona abre WhatsApp

- Empieza a grabar tu estado manteniendo la reproducción de música en segundo plano

- Selecciona enviar cuando estés conforme con la grabación

Con estos sencillos pasos se podrá escuchar la música que quieres en tus estados, ya que el móvil captura los sonidos de los altavoces.

De tal modo, el único requisito es que tengas previamente instalado YouTube Music, Spotify o cualquier otro que sea de tu agrado.

La desventaja es que no se podrá ver el recuadro de la canción que está reproduciéndose como en Instagram y el sonido no será de buena calidad, pero al menos no dependeras del catálogo interno de canciones de la aplicación.

Si esa manera no te convence, ya que en algunos momentos te podría resultar complicada, se puede recurrir a usar una aplicación de terceros.

Similar a otras opciones para WhatsApp extraoficiales, se puede recurrir a los desarrollos disponibles en la tienda de aplicaciones, sin embargo, lo mejor es tener cuidado cuando se usan estas alternativas, ya que requieren varios permisos.

Una de las más populares y usadas es Audio Status Maker, a la que le debes permitir acceso a tus fotos, contenido multimedia y archivos del dispositivo. Tras darle permiso, se abrirá una pantalla, similar al de las historias de Instagram. Lo que deberás hacer es lo siguiente:

- Presionar el botón de Audio, localizado en la parte izquierda inferior

- Ahí se desplegarán tres opciones: Pick Audio, Record Audio y Pick From Files

- En la primera y última opción podrás seleccionar el audio que quieras, ya que aparecerán tus carpetas de música. Debes considerar que solo detectará las canciones que tengas en el móvil, es decir, no reconocerá tú música de aplicaciones como Spotify o YouTube Music aunque las tengas descargadas para escuchar sin conexión.

- Tras elegir la música, podrás añadir imágenes, filtros, texto, emojis o cambiar el fondo.

- Cuando estés conforme con lo que has creado, selecciona la opción Share o compartir

- Ahora podrás enviarlo a tu estado de WhatsApp e incluso a otras plataformas como Snapchat, Instagram o Facebook.

Este tipo de estados son muy parecidos a las historias de Instagram. Considera que esta opción es a través de otra aplicación, por lo que quizá deberías intentar la primera manera de agregar música.

