A través de WhatsApp, presuntos empleados de la Fiscalía de la CDMX amenazaron a un reportero de la nota roja

Este jueves, el reportero de nota roja en la Ciudad de México, Carlos Jiménez, denunció a través de su cuenta de Twitter amenazas de presuntos empleados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Ojalá que el agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Eduardo Fuentes Rangel, me diga quién me quiere levantar. Y no sólo lance amenazas con sus compañeros de la Fiscalía de la Ciudad de México”, dijo.

Jiménez señaló que se “parecen” a integrantes de organizaciones criminales de la capital del país. “Se parece a la Unión, Canchola, y otros hampones que les molesta los exhiba”, declaró.

“Que no saben para quién trabaja Carlos Jiménez”, dijo una persona en un mensaje de WhatsApp. “Pues dile que chingue a su madre. De parte de la tira”, le contestó otra. “Pero sí dile que chingue a toda su reputísima madre. Y que ya lo andan buscando para darle un levantón”.

No es la única riña entre el gobierno mexicano y periodistas: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Artículo 19, organismo que desde 2009 ha documentado agresiones a la libertad de expresión en México, tiene financiamiento extranjero y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Ese organismo está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Articulo 19 pertenece al movimiento conservador que está en nuestra contra”, sentenció López Obrador desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Y es que el mandatario mexicano criticó a Estados Unidos por dar su opinión sobre las violaciones a los derechos humanos en México, incluido los ataques a periodistas.

El Departamento de Estado dijo que, si bien las y los periodistas mexicanos gozan de libertad para criticar al gobierno, “el presidente los desacredita públicamente, lo cual ha provocado que los periodistas reciban ataques y amenazas en redes sociales”.

Luego de las de las declaraciones presidenciales, el gremio periodístico salió a posicionarse y criticó la postura de López Obrador ante Artículo 19.

Las propuestas de austeridad del gobierno de López Obrador han causado molestas en algunos sectores (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Una de las opiniones fue de Carlos Loret de Mola, quien a través de redes sociales mostró su solidaridad y apoyo.

“Toda la solidaridad para @article19mex @article19org por los ataques y calumnias del presidente. Lo reitero: López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

El conflicto entre AMLO y Loret de Mola sigue dando de qué hablar, pues esta semana el presidente dijo que su gobierno “es el centro de todo su quehacer periodístico”. De igual forma, el presidente reconoció que no le sorprendió la revelación periodística que hizo el portal Sin Embargo en la que indica que Latinus, medio que encabezan Loret de Mola y Víctor Trujillo, tiene vínculos con el político Roberto Madrazo.

“Sí. Tenía yo la información porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura”, declaró el mandatario mexicano ante la prensa nacional.

