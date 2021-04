Decepciona Cruz Azul en el arranque de la Concachampions con un amargo empate a cero

Empate a cero en el debut de la Máquina en la COncachampions (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Arcahaie y la Máquina no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la octavos de final 1, disputado este martes en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

La figura del encuentro fue Walter Montoya. El delantero de Cruz Azul, pateó 3 veces al arco ante Arcahaie y dio 34 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Olímpico Félix Sánchez fue Gooly Elien. El arquero de Arcahaie tuvo un gran rendimiento frente a Cruz Azul debido a que atajó 4 disparos y realizó 3 pases correctos.

Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo 3 amonestados: Mylove Dorvilien, Kervens Jolicoeur y Wendy Louis-Jean.

El entrenador de Arcahaie, Michel Gabriel, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Gooly Elien en el arco; Gerson Gabriel, Johnciny Desronvil, Sylvenson Colin y Richkard Calixte en la línea defensiva; Ose Charles, Olnick Alesy y Wendy Louis-Jean en el medio; y Kenley Hazard, Mylove Dorvilien y Richardson Thomas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Juan Reynoso se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Andrés Gudiño bajo los tres palos; José Martínez, Alexis Peña, Josué Reyes, Jaiber Jiménez en defensa; Elias Hernández, Rafael Baca, Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez en la mitad de cancha; y Santiago Giménez y Walter Montoya en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Kimbell Ward.

El local está en el cuarto puesto con 1 punto y 0 triunfos, mientras que el visitante llegó a la 1 unidad y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Empate a cero en el debut de la Máquina en la COncachampions (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Por su parte, Juan Reynoso aseguró que le queda un amargo sabor de boca, pues el equipo no funcionó del todo bien y, a pesar del respeto que demostraron en la cancha, faltó concretar; pero se va con la sensación de que jugaron con todo respeto.

“Los muchachos pelearon pelota a pelota; no había nadie haciendo una de más, faltando al respeto a los rivales y jugamos en nuestra mejor expresión lo que preocupa es que no bastó. Seguro analizaremos el video y sobre eso sacaremos mejores conclusiones”, dijo en conferencia de prensa.

Además, confió en que la eliminatoria se resolverá en el Estadio Azteca, luego de analizar el encuentro y pero aseguró que se queda simplemente con lo mejor de la situación, así como de los jugadores.

“Valorar cosas que de repente uno no lo hace; no quiero extenderme. Seguro será otro partido muy distinto y en otras condiciones, en el Azteca, y resolveremos la eliminatoria. Me gusta más ver el vaso medio lleno que medio vacío”, dijo.

El técnico Juan Reynoso de Cruz Azul en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

A través de las redes sociales, la alineación juvenil e incluido noche de debutantes causó un gran asombro, pero terminó por decepcionar a los aficionados y especialistas en la materia.

Sin embargo, el mismísimo entrenador aseguró que a muchos de hechos podría tocarles repetir alineación, una decisión firme que podría costarle la eliminatoria de repetirse el desempeño del equipo.

“La Aduana era importante, hoy debutaron algunos juveniles, los que no venían jugando vieron minutos y poco a poco tomaran ritmo, la eliminatoria sigue abierta. A muchos les tocará repetir el próximo martes”, finalizó el director técnico de la Máquina.

SEGUIR LEYENDO: