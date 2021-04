A pesar de la decisión de un juez, seguirán bloqueadas las cuentas de Diana Sánchez Barrios

Sus cuentas están congeladas desde octubre del 2020 (Foto: Cuartoscuro)

Las cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, continuarán bloqueadas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este martes. Están congeladas desde octubre del 2020.

A través de un comunicado, la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito informó que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en materia administrativa de la CDMX, “en el amparo 292/2021 promovido por Diana “N”, concedió la suspensión provisional para el efecto que se suspenda la orden de bloqueo de sus cuentas bancarias”.

Fue el pasado 17 de marzo que la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de Diana Sánchez Barrios, quién también es candidata a diputada local por la coalición Va por México.

Alrededor de 2,000 comerciantes y activistas de la comunidad LGBTQ+ se dieron cita la mañana de este 25 de marzo en el Ángel de la Independencia con el objetivo de protestar en apoyo a la lideresa (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

La acusación de la FGJCDMX expone que Sánchez Barrios, en conjunto con otras personas, exigían un cobro de piso a cambio de no afectar sus negocios ni integridad física. En noviembre de 2020, una de las víctimas, cuyo local se encuentra en el Centro de la ciudad, realizó una denuncia en contra de la mujer. Entonces, la fiscalía inició una investigación: una vez constatadas las pruebas, giró una orden de aprehensión.

De acuerdo con Milenio, la UIF “presentará ante la autoridad la solicitud de investigación que les hizo llegar el gobierno de Estados Unidos al alertar que Diana Sánchez Barrios tiene un presunto vínculo con el cártel Unión Tepito”.

La UIF también especificó que la decisión se tomó “siempre y cuando el bloqueo de cuentas no derive del cumplimiento de un compromiso internacional asumido por el Estado Mexicano”.

Aunado a que condiciona el desbloqueo de la cuenta bancaria a que esta se encuentre a nombre de la quejosa

Por lo tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera se mantiene dentro de los supuestos de excepción que pautó el juzgado, “lo cual lo hará de conocimiento en el informe previo que rinda al respecto”, informó la dependencia en el comunicado.

La unidad administrativa, liderada por Santiago Nieto Castillo, declaró que la cuenta bancaria reclamada por Diana Sánchez Barrios continuará bloqueada por la UIF (Foto: FGJCDMX)

La unidad administrativa, liderada por Santiago Nieto Castillo, declaró que la cuenta bancaria reclamada por Diana Sánchez Barrios continuará bloqueada por la UIF.

La manifestación pretende hacer tres paradas en su recorrido para exigir la liberación inmediata de la lideresa. La primera será en el Senado de la República, la segunda será en la Secretaría de Gobernación y la tercera será frente a los jueces de tutela, refirió Silvia Sánchez Barrios.

La hermana de la ahora detenida dijo a Telediario que para ella justicia sería que el juicio de Sánchez Barrios “se llevara a cabo con honestidad, sin que se violen sus derechos humanos y sus derechos judiciales”.

Agregó que espera que su hermana salga pronto de prisión, pues “sí hay línea política” en su proceso judicial. “Yo sí quiero que mi hermana salga y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Diana salga”.

Presentó, además, unos documentos que asegura fueron emitidos por una organización que cobra cuotas a los comerciales, pero no se trata de un cobro por derecho de piso como enuncia la acusación en contra de su hermana.

Las evidencias obtenidas por la FGR señalaban que en diciembre del 2020, Sánchez Barrios habría recibido cantidades millonarias de personas que presuntamente eran extorsionadas.

En su cuenta oficial de Facebook, la candidata transmitió su arresto y señaló que era víctima de una persecución política por parte de la actual administración: “Esta es una persecución política, soy inocente, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”.

