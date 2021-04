Víctor Trujillo se burló de elogios de Alcocer Varela a AMLO: “Kal-El llega hasta nosotros como Andrés Manuel”

Víctor Trujillo Brozo y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, dijo este martes, durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo contagiado por el virus del COVID-19, logró superar la enfermedad gracias a su capacidad de respuesta inmunológica positiva, que había adquirido del pueblo.

Ante algunos elogios que hizo el secretario de Salud a AMLO, las críticas no se hicieron esperar. Uno de los personajes que criticó las declaraciones de Alcocer Varela, fue Víctor Trujillo, quien da vida al comediante político “Brozo”. En su cuenta de Twitter, el comediante posteó el video en donde se ve a Alcocer Varela elogiando a AMLO, durante la mañanera de este martes.

Ante esto, el comediante escribió el mensaje en el que menciona la “fuerza moral” del presidente, el contacto con el pueblo y su “genética maravillosa”, y lo llama “Kal-El”.

“Entre su consabida fuerza moral, el contacto con el pueblo, y la genética maravillosa que recibió en Kryptón, su tierra natal, Kal-El llega hasta nosotros como Andrés Manuel”, se lee en el mensaje del comediante político.

Y es que esta mañana, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela dijo que algunas personas habían dudado de que el presidente hubiera estado enfermo de COVID-19, pero que sí la había tenido y que su capacidad de respuesta inmunológica la había adquirido de la población.

“Decían que no había tenido la enfermedad, sí la tuvo, y si no hubiera sido por su formación individual, su capacidad de respuesta inmunológica, positiva y rápida, y buena, pues no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población, cuando los visitó, durante no sé cuantas veces ha recorrido el país, y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres, es así de sencillo”, declaró el secretario de Salud.

Fue el pasado 24 de enero que el presidente López Obrador anunció que había dado positivo a la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y se puso en cuarentena.

Posteriormente, el 5 de febrero, apareció en un video desde Palacio Nacional en donde reveló que ya había dado negativo a la enfermedad.

“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno, hoy por la mañana, y ya salí negativo. Desde luego, todavía, tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid”, explicó el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador estuvo contagiado de COVID-19 en enero pasado. Foto: Presidencia de México

Asimismo, agradeció a mandatarios internacionales y a toda la población que se preocupó por su salud y desearon que saliera adelante de la enfermedad. “Muchas gracias de todo corazón”, dijo.

El lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador, señaló que tras consultar a sus médicos, quienes le dijeron que contaba con anticuerpos suficientes, esperaría un tiempo para aplicarse la vacuna.

“Consulté con los médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio, y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión que tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable por ahora que me vacune”, dijo el mandatario.

Posteriormente, este martes, el presidente de México cambió de opinión, pues indicó que contrario a lo que había declarado el lunes, se vacunará contra Covid-19 en los próximos 15 o 20 días “para poner el ejemplo”. “También para así disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15 o en 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo”, mencionó el mandatario.

SEGUIR LEYENDO: