“El juego se trata de que lo que él diga ocupe el mayor espacio mediático”: AMLO y su estrategia de comunicación

(Foto: Presidencia de México)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador estableció una forma de comunicación en la que a diario realiza una conferencia, en la que informa los avances de su gobierno a los ciudadanos en diversos temas, además “tiene un dialogo circular” con los representantes de los medios de comunicación.

La importancia de las conferencias, ha indicado el presidentes, está en que su gobierno no paga publicidad.

Lo anterior es una práctica que llevó a cabo cuando ocupó el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del 2000 al 2005.

El periodista Salvador Camarena describió en su columna para el periódico El Financiero la dinámica que ha establecido el político tabasqueño incluye características como el hablar lento y usar cierto tono.

(Foto: Presidencia de México)

Añadió que una vez que se dominara ciertas característica en el comportamiento. “El juego se trata de que lo que él diga ocupe el mayor espacio mediático durante tanto tiempo como sea posible. Ya sean sus palabras exactas, alguna paráfrasis de las mismas y, por supuesto, hasta la ridiculización de sus dichos es no sólo bienvenida, sino deseada. Todo menos el vacío. Así que dirá lo que haga falta para lograr que le repliquen, le ataquen, le citen, le celebren o le desmientan. Dirá cualquier cosa que no pueda ser obviada”.

El fin es desplazar al resto y ocupar el mayor tiempo posible en el que el centro de todo sea López Obrador. El objetivo se logra, al “revestir de legitimidad su cansina balada de ‘víctima y reivindicador’”.

Por ejemplo, la semana pasada el mandatario expresó su molesta en relación con lo que se menciona en el reporte de Derechos Humanos 2020 del Departamento de Estado de EEUU.

Lo que se incluye en el documento fue cuestionado por el mandatario y criticó que Estados Unido opine sobre lo que sucede en el país en materia de derechos humanos, porque México no emite opinión alguna al respecto de lo que ocurre en territorio estadounidense.

(Foto: Presidencia)

En tanto, el presidente aseguró que Artículo 19 golpea a su gobierno “por órdenes de sus patrocinadores”, ya que uno de los puntos relevantes que se incluye en el documento, es la violencia en contra de periodista y defensores de los derechos humanos, además se indica que en el actual gobierno existe impunidad y tasa muy bajas de enjuiciamiento.

Salvador Camarena explicó que “en una realidad normal, sería impensable lo que hizo Andrés. Pero lo que no hemos terminado de aceptar es que no son tiempos normales. Tan no lo hemos comprendido que buena parte de las reacciones eran legítimas en su intención, mas equivocadas en su resultado, pues terminaban poniendo en el centro al provocador que vive de nuestra permanente atención”.

Cabe señalar que durante la presente administración se ha mantenido el discurso del respeto a las libertades y que ya no hay impunidad, lo cual contradice con lo presentado por el Departamento de Estados norteamericano,

“Las réplicas a Andrés por éste y anteriores desplantes tendrían que ser formuladas de forma que no las leamos sólo siempre los mismos, que no parezcan nomás destinadas a hacer que el bumerán regresa tersamente a Palacio Nacional, sin costos para él pues habrá descontado que tales columnas y comentarios mediáticos apenas si llegan al gran público. El reto no es sencillo. Contestar de manera efectiva para ganar más atención de la gente, no de Andrés”, concluyó.

