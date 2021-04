Por qué un trabajador de Pemex se amarró de pies y brazos a una cruz de madera en Veracruz

Un trabajador de Pemex se "crucificó" para exigir que se liberen plazas para trabajar (Foto: Facebook/@Perfil Regional)

Un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ató de manos y pies a un poste de luz frente a la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Nanchital, Veracruz.

Identificado con el nombre de Francisco Javier Artigas Salomón, el obrero demanda que se liberen plazas y la renuncia de Ramón Hernández Toledo, líder vitalicio de la sección sindical.

Todo empezó el pasado 25 de marzo, día en que inició una huelga de hambre. Mediante la instalación de una casa de campaña frente a la sede sindical, exigió que se liberen las plazas que Pemex tiene congeladas desde hace más de un año.

De acuerdo con medios locales, el trabajador transitorio ya se había manifestado anteriormente. En diciembre de 2020, protestó frente a las mismas oficinas en ropa interior. Luego de este evento, fue reinstalado en el Complejo Petroquímico Cangrejera.

Anteriormente, el obrero había iniciado una huelga de hambre para protestar por su causa (Foto: Captura de pantalla)

Con base en los argumentos de Artigas Salomón, hace más de un año que la paraestatal mexicana no les dan contratos a los transitorios para cubrir vacaciones, ausencias laborales o incapacidades. Por ello, decidió construir una cruz de madera y amarrarse en apoyo a sus compañeros que reclaman un contrato.

Aunado a esto, señaló que los representantes sindicales no han resuelto nada; no obstante, han cobrado sus cuotas puntualmente.

El trabajador, quien lleva casi 20 años laborando como transitorio en Pemex, pide la renuncia o jubilación de Ramón Hernández Toledo, pues acusa que este maneja el sindicato a su antojo desde hace varias décadas.

No es la primera ocasión en la este tipo de empleados protestan por la liberación de plazas. En enero del año en curso, los trabajadores hicieron una serie de movilizaciones en los complejos La Cangrejera y Morelos, en Veracruz.

Trabajadores transitorios de Pemex exigen la liberación de plazas (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Las principal demandan es la restitución del personal que se encuentra en resguardo, de vacaciones o jubilados. Advierten que al no cubrir esta plazas, los obreros en activo tienen importantes cargas de trabajo y se pone en riesgo la operación de las instalaciones.

Durante su informe de gobierno pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seguirá recortando impuestos a Pemex, a fin de garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación.

“Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República”, sostuvo el mandatario.

López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seguirá recortando impuestos a Pemex (Foto: Cortesía/Presidencia)

Aunado a esto, dijo que durante su sexenio no se extraerá más petróleo que el necesario para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno: “Esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 12 millones de barriles diarios, de esta forma, evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones”, indicó.

“La política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, pero no entregaremos nuevas concesiones para la explotación del petróleo y seguiremos protegiendo a Pemex para proteger su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados”

Por otra parte, reiteró que su administración tiene el objetivo de producir en México la gasolina que se consume y dejar de importar combustible del extranjero. De igual forma, indicó que se continuará destinando recursos para la construcción de las refinerías existentes, así como para la terminación de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

