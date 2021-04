Protección Civil suspendió la atracción acuática en Xenses donde falleció un menor de edad

La Secretaría de Protección Civil (PC) del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, suspendió este jueves la atracción acuática “Riolajante” del Parque Xenses, luego de que el niño Leo perdiera la vida ahí el pasado 27 de marzo. Así lo informó Francisco Poot Kauil, titular de la dependencia.

A través de un video publicado en redes sociales, expresó que personal de PC realizó una inspección en el parque perteneciente a Grupo Xcaret, ubicado en el tramo Playa del Carmen-Puerto Aventuras. Señaló que de acuerdo con personal del establecimiento hubo negligencia durante unas labores de mantenimiento.

Según las indagatorias, Leonardo Luna Guerrero y su padre transitaban en la atracción “Riolajante” cuando el menor fue succionado por un sistema de filtración de un río artificial que no tenía tapa.

Medios de comunicación locales difundieron las imágenes de las autoridades colocando sellos de suspensión en la zona donde se ubica dicho filtro de agua.

Pese a la clausura de la atracción, no se informó si habrá una multa económica contra la empresa responsable.

La familia de Leonardo viajó con su familia desde el Estado de Durango para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa en Quintana Roo y visitar el Parque Xenses.

Miguel Luna, padre de la victima, recordó en entrevista con Milenio TV que cuando el filtro succionó a su hijo, él tuvo que rescatarlo y darle los primeros auxilios, ya que dijo, el personal del parque no lo ayudó y ni siquiera llamaron a la Policía ni al Ministerio Público para que Leo fuera atendido.

Yo fui a rescatarlo y casi me ahogo, pude rescatarlo, llevarlo a la superficie y todo lo demás. Algo dramático, nunca se avisó al 911 ni al Ministerio Público [...] Esa zona debería haberse acordonada por el riesgo de otras personas que se han visto involucradas, para que la escena del evento no hubiera sido manipulada y no hizo nada de eso

Aunque consiguió rescatarlo, el niño perdió la vida en un hospital. Por si fuera poco, Miguel aseguró que el vicefiscal de Quintana Roo ordenó que no se le entregara el cuerpo de su hijo si no firmaba un perdón.

Hable con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebé