López-Gatell recordó tendencia a la baja de casos y exhortó a la población a contribuir a que así se mantenga

López-Gatell dijo que hay una tendencia de descenso de casos desde hace nueve semanas (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que por nueve semanas consecutivas ha habido una tendencia a la baja de contagios de COVID-19, no obstante, podría revertirse y repuntar a una tercera ola.

En el marco de las vacaciones de semana santa, el funcionario exhortó a las y los mexicanos que contribuyan a que esta condición se mantenga, apegándose a los lineamientos de mitigación de la Secretaría de Salud.

“En México a pesar de que ya llevamos muchas semanas, casi nueve si consideramos ampliamente, en reducción, podría subir nuevamente la epidemia”, dijo el funcionario desde Palacio Nacional este primero de abril.

“Todas y todos podemos contribuir a que así se mantenga si seguimos con las medidas de prevención de contagios”, agregó más tarde desde su cuenta de Twitter.

López-Gatell llamó a la población a seguir aplicando las medidas sanitarias (Foto: Cuartoscuro)

La primera ola de contagios se dio en julio del 2020, tras ello los casos fueron variando pero con una tendencia descendente. En enero de este año hubo una segunda ola a consecuencia de las fiestas y reuniones decembrinas.

En ese sentido, los funcionarios no han descartado que pudiera haber una tercera ola de casos y muertes si la gente se confía y comienza a salir deliberadamente de casa, no usa cubrebocas, no se lava frecuentemente las manos, ni usa gel antibacterial.

“Esperaríamos poder seguir teniendo un comportamiento (descendente) similar, siempre y cuando se continúen implementando y poniéndose en práctica las medidas preventivas, tanto en lo personal, lo que cada uno de nosotros podemos hacer y contribuimos a disminuir la epidemia como cuando lo hacemos muchas personas, varias personas en una misma localidad, en un municipio, en un estado, pues entonces de manera colectiva obviamente a esta disminución”, dijo por su parte, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Aunque estiman que con la vacunación de los adultos mayores se reduzca considerablemente la tendencia de casos, las autoridades han reiterado que las medidas sanitarias deben seguir siendo aplicadas.

La epidemia de #COVID19 suma casi 9 semanas consecutivas en descenso. Todas y todos podemos contribuir a que así se mantenga si seguimos con las medidas de prevención de contagios. pic.twitter.com/iImcD3lWf7 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 1, 2021

Vacunas en México

Alomía Zegarra dijo en la conferencia vespertina que hasta el momento 13 millones 467 mil 220 de dosis han llegado a México desde el pasado 23 de diciembre y se distribuye así:

- Pfizer, más de cinco millones 200.

- AstraZeneca, dos millones 380 mil 600.

- Sinovac, cuatro millones.

- Sputnik V, 900 mil.

- CanSino, un millón cinco mil 470.

“Tenemos siete millones 800 mil personas ya vacunadas y seguiremos vacunando, y en las siguientes dos semanas iremos mucho más rápido recibiendo vacunas poniendo vacunas para lograr lo más pronto posible la cobertura de la fase 1 y pasar a la fase 2 del plan de vacunación”, aseveró López-Gatell.

Variantes de SARS-CoV-2 en México

La dependencia aseguró que en el país no existe una circulación importante de las variantes de SARS-CoV-2 que circulan en otros países, tomando en cuenta el descenso actual de contagios.

En 176 de las muestras secuenciadas, que representan apenas 0.5%, han sido identificadas variantes, sin que hasta el momento se haya confirmado que sean más contagiosas o letales, de acuerdo con los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Estas secuenciaciones se realizan de manera coordinada en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), junto con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

