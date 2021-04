“El Mandela de Macuspana”: por qué Víctor Trujillo “Brozo” volvió a arremeter contra AMLO

Video en el que piden agradecer a López Obrador durante la vacunación contra COVID-19 (Video: Twitter@V_TrujilloM)

De nueva cuenta, Víctor Trujillo se lanzó en contra del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, el motivo de la crítica fue el “uso electoral” de la vacuna contra COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre que también conocido por su personaje “Brozo” expuso una pieza audiovisual en donde se observa una célula de vacunación en Estado de México.

De igual forma, se escucha a una persona pedir aplausos para el presidente mexicano. “Buenos días a todos, un aplauso también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador (porque miles se pudieron vacunar en Naucalpan)”, refiere el audio del video compartido por el comunicador.

Es conocido que Víctor Trujillo se convirtió en uno de los principales críticos de López Obrador y su gobierno (Foto: Ximena Rojo de la Vega / Cuartoscuro)

Con un tono irónico, Trujillo hizo un comentario referente a la vacunación al señalar que “nadie lucra electoralmente con la vacunación”, y que se trata de una campaña en contra del mandatario.

“-Ezdeque nadie lucra electoralmente con la vacunación. Es una campaña de odio de nuestros adversarios. Una conspiración fraguada desde el imperio yanqui, contra el Mandela de Macuspana.

-Ajá”, escribió en redes sociales.

Víctor Trujillo criticó a AMLO por el supuesto uso electoral de la vacuna contra COVID-19 (Foto: captura de pantalla / Twitter@V_TrujilloM)

Es conocido que Víctor Trujillo se convirtió en uno de los principales críticos de López Obrador y su gobierno. En múltiples ocasiones, el comunicador ha hecho mancuerna con el periodista Carlos Loret de Mola para hablar de los temas que aquejan la agenda nacional.

Sin embargo, el polémico personaje de Brozo no ha estado exento de cuestionamientos, pues usuarios en redes sociales le recordaron cuando solía aparecer acompañado de mujeres con poca ropa en su programa El Mañanero.

Víctor Trujillo "Brozo" solía aparecer acompañado de mujeres con poca ropa en su programa "El Mañanero" (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

Ante estos señalamientos, el comunicador se defendió ante la campaña que pretende “diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero”, indicó. Asimismo, señaló que su trabajo de actor se basa en interpretar personajes, por lo que no es acosador, violador o misógino.

Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre

Y es que, fue el conocido productor de televisión y ferviente seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio Ibarra, quien anteriormente había hecho señalamientos a Víctor Trujillo por el personaje de “La Renata” y otros más que aparecían en sus programas.

“Veo esto en la red. Y pensar que Víctor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban”, tuiteó el fundador de Argos Comunicación. Por su parte, la columnista y activista Estefanía Veloz también hizo criticó el comportamiento del comunicador.

Estefanía Veloz consideró que Brozo es un facilitador del acoso y el abuso sexuales por su programa "El mañanero" (Foto: Instagram@estefaniavloz)

Veloz, quien ha destacado por ser incondicional seguidora de la llamada “cuarta transformación”, señaló que las acciones del “payaso” en los medios de comunicación constituyen una parte importante del problema, pues este ha sido “un facilitador del acoso y el abuso sexuales”.

Por lo anterior, consideró que antes de usar el movimiento feminista para su beneficio, Brozo debe aceptar y pedir una disculpa por el daño que ha causado a tantas mujeres.

“Brozo ha sido un facilitador del acoso y el abuso sexuales. Quizá entonces, antes de utilizar al movimiento feminista para su beneficio propio, Brozo debería disculparse y aceptar el daño que le ha hecho a tantas mujeres con sus programas. Al menos nosotras no vamos a tolerarlo más” escribió Estefanía Veloz en una columna para el diario Milenio.

La conductora del programa De Buena Fe, transmitido por canal Once, aseguró que, aunque las actrices que interpretaban los papeles de La Nacha Plus, La Reata y La Becaria estuvieran o no de acuerdo con su trabajo, es innegable que dicha escenificación tiene implicaciones sociales, “pues existe un vínculo muy fuerte entre la cosificación de los cuerpos y la violencia que sufrimos día a día las mujeres”.

