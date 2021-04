“AMLO es una amenaza a la libertad de expresión”: Loret de Mola defendió a Articulo 19 de la crítica presidencial

(Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Articulo 19, organismo que desde 2009 ha documentado agresiones a la libertad de expresión en México, tiene financiamiento extranjero y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Ese organismo está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Articulo 19 pertenece al movimiento conservador que está en nuestra contra”, sentenció López Obrador desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Y es que el mandatario mexicano criticó a Estados Unidos por dar su opinión sobre las violaciones a los derechos humanos en México, incluido los ataques a periodistas.

El Departamento de Estado dijo que, si bien las y los periodistas mexicanos gozan de libertad para criticar al gobierno, “el presidente los desacredita públicamente, lo cual ha provocado que los periodistas reciban ataques y amenazas en redes sociales”.

Luego de las de las declaraciones presidenciales, el gremio periodístico salió a posicionarse y criticó la postura de López Obrador ante Articulo 19.

Una de las opiniones fue de Carlos Loret de Mola, quien a través de redes sociales mostró su solidaridad y apoyo.

“Toda la solidaridad para @article19mex @article19org por los ataques y calumnias del presidente. Lo reitero: López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Loret de Mola (Foto: Cuartocuro)

El conflicto entre AMLO y Loret de Mola sigue dando de que hablar, pues esta semana el presidente dijo que su gobierno “es el centro de todo su quehacer periodístico”. De igual forma, el presidente reconoció que no le sorprendió la revelación periodística que hizo el portal Sin Embargo en la que indica que Latinus, medio que encabezan Loret de Mola y Víctor Trujillo, tiene vínculos con el político Roberto Madrazo.

“Sí. Tenía yo la información porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura”, declaró el mandatario mexicano ante la prensa nacional.

“Ellos (Latinus) defienden la corrupción de eso no tengo duda”, expresó el mandatario Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la fuente de financiamiento con la que cuenta la plataforma Latinus, la cual encabeza el periodista Carlos Loret de Mola.

En tanto, Loret de Mola compartió en su cuenta de Twitter: “Les duele mucho Latinus. Les duele que los exhibamos”.

En septiembre del 2019, a través de dicho portal informaron sobre el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Revelaron que el funcionario declaró ante la Secretaría de la Función Pública una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, su fortuna es 16 veces mayor.

Foto: Presidencia de México

Para agosto del 2020, se difundió un video en el que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe dinero de David León para apoyar las campañas de Morena en las elecciones del 2015. Y el Jefe del Ejecutivo defendió que no se trataba de corrupción, eran recursos aportados por simpatizantes, por ahora, aún está pendiente el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En diciembre del 2020, documentaron que Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Obrador Olán, obtuvo un contrato de Pemex Transformación Industrial, por más de 4.6 millones de pesos. Y también informó sobre el préstamos que recibió el productor Epigmenio Ibarra por parte del gobierno.

Loret de Mola añadió que “frente a las amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo”.

No es la primera ocasión en la que el político tabasqueño hace referencia al periodista, a quien lo ha llamado “calumniador profesional”, ante las constantes críticas hacia su gobierno.

