Se cierra el cerco sobre Romero Deschamps: hay dos denuncias contra el otrora poderoso líder sindical de Pemex

Imagen de archivo (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO)

Durante décadas y bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Romero Deschamps, el otrora poderoso líder del Sindicato petrolero, acumuló no solo poder, sino también una cuantiosa fortuna. Hoy, el exsenador priista ve cómo se cierra el círculo en su contra.

Y es que luego de permanecer casi 30 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Romero Deschamps acumuló numerosas acusaciones por desvío de recursos y malos manejos del dinero sindical. Con la llegada de un nuevo gobierno a la Presidencia de la República, se vio obligado a renunciar en octubre de 2019. Sin embargo, gracias a una reciente investigación periodística, se descubrió que permanecía en activo y que tomaría vacaciones hasta el 2024.

Ante la revelación, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su conferencia mañanera del martes 16 de marzo, que Romero Deschamps había presentado “su renuncia voluntaria” a partir de un exhorto que le hizo el gobierno de México.

Sin embargo, Romero Deschamps tendrá una jugosa jubilación. Y es que además de retirarse con el 100% de su salario, tendrá diversos beneficios como el pago de despensa, gas, gasolina, aguinaldo, seguro de vida, gastos funerarios y atención médica.

(Foto: Cuartoscuro)

El retiro del exlíder sindical ocurre sin que se le haya judicializado las investigaciones en su contra por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude sindical, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operaciones con recursos ilícitos, venta de plazas, evasión fiscal y rendición de cuentas de las cuotas gremiales, entre otros.

A estas denuncias se suma otra. En esta ocasión, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Y es que la Unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el exlíder petrolero por depósitos de 309 millones de pesos.

El propio presidente de la República lo confirmó durante su conferencia mañanera de este martes 30 de marzo, al tiempo que destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la que determine si los depósitos son de procedencia ilícita o no.

“La fiscalía es la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, no podemos condenar a nadie sin prueba; es más, la misma Constitución protege a los ciudadanos”, advirtió López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO., 29AGOSTO2017.- El senador Carlos Romero Deschamps durante la XI Plenaria del PRI en el Senado de la República. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

López Obrador detalló que las denuncias presentadas por la UIF, encabezada por Santiago Nieto, se deben a la instrucción que dio a los servidores públicos para que denuncien si detectan algún ilícito, por lo que también se denunció a los gerentes de las seis refinerías.

“Se presentan las denuncias porque hay una instrucción que yo he dado, que toda dependencia del gobierno que tenga conocimiento de un presunto ilícito tiene que de inmediato presentar denuncia, ni siquiera hace falta que me consulten, para no ser nosotros encubridores”, afirmó.

Sin embargo y a pesar de las múltiples denuncias en contra de Romero Deschamps, la FGR no ha armado una sólida carpeta de investigación.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, las denuncias involucran a Romero Deschamps y a seis de sus familiares, entre ellos sus tres hijos: Alejandro, José Carlos y Paulina Romero Durán, los dos últimos muy conocidos por sus fotografías compartidas en redes sociales en las que presumían lujos excesivos como joyas, yates, viajes en aviones privados y hospedajes en los hoteles más caros del mundo.

SEGUIR LEYENDO: