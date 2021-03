México rumbo a Tokio 2021: fecha y horario del sorteo de fútbol de Juegos Olímpicos

(Foto: Twitter @miseleccionmx)

Luego de que México y Honduras consiguieran su pase a los Juegos Olímpicos, quedaron definidos las 16 delegaciones que se disputarán la gloria en Tokio 2021.

Los dirigidos por Jaime “Jimmy” Lozano pasaron a la final del Preolímpico tras vencer (2-0) al combinado de Canadá, mientras que los hondureños dieron la campanada de la competencia luego de eliminar a la selección de Estados Unidos por (2-1).

La justa olímpica se celebrará del 22 de julio al 7 de agosto, éste último día se jugará el partido por la medalla de oro, así como lo hizo México en Londres 2012 de la mano de Luis Fernando Tena, Oribe Peralta y compañía.

La medalla de bronce se jugará un día antes, es decir, el 6 de agosto.

El sorteo para conocer los cruces olímpicos tanto varoniles como femeniles se llevará a cabo el próximo 21 de abril a las 03:00 horas (centro de México), esto desde la sede principal de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ubicada en Zúrich, Suiza.

(Foto: AFP)

El sorteo que estará a cargo de Sarai Bareman, directora del futbol femenil de la FIFA, y Jaime Yarza, director de torneos de la FIFA, se podrá ver EN VIVO a través de canal oficial de YouTube de la FIFA.

Cabe mencionar que Japón, anfitrión de los Juegos Olímpicos de Tokio, se posicionará en el sitio A1 durante el sorteo y calendario de partidos; por su parte el equipo femenil será el E1.

LOZANO QUIERE EL TÍTULO

“Nos queda el último round y vamos a salir a ganar”, dijo el seleccionador mexicano Jaime Lozano quien asumió el mando de la selección Sub-23 en diciembre de 2018.

“Llevamos cuatro partidos y cuatro victorias, buscaremos ganar uno más para que el trofeo de campeón se quede en casa”, añadió.

Dos hombres clave de la selección mexicana para lograr la clasificación y aspirar al título son el mediocampista Sebastián Córdova y el extremo Uriel Antuna.

La selección azteca sub-23 estableció un récord de 15 victorias consecutivas en partidos de eliminatoria hacia un torneo mundial (Copa del Mundo o Juegos Olímpicos) en cualquier categoría de representativos mexicanos.

Desde Guillermo Ochoa hasta Carlos Vela, son varios los nombres que se colocan como favoritos para acompañar al “Tri” en el verano; sin embargo, el analista de ESPN, David Faitelson, ha colocado un nombre olvidado por la selección en los últimos meses.

(Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Se trata de Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador de la selección azteca, quien no fue a la última Copa Oro y que no recibe una convocatoria desde septiembre de 2019, pero que pesar de no atravesar su mejor estado de forma, su llamado podría resultar exitoso para todos los involucrados, de acuerdo con Faitelson.

Todas las selecciones que participen en los Juegos Olímpicos tienen la obligación de jugar con futbolistas por debajo de los 23 años, aunque para la edición de Tokio se extenderá a 24 por el año aplazado; sin embargo, la regla indica que es posible seleccionar a tres refuerzos que superen la edad reglamentaria.

En ese sentido, son muchos los jugadores que podría querer Jaime Lozano, pero lamentablemente para sus intereses, todos tienen que ser negociados con sus clubes, ya que al no ser una fecha FIFA oficial, cualquier equipo del mundo está en su derecho de declinar la convocatoria.

