El cáncer del crimen organizado en México: está extendido en 755 municipios

Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran el delito de homicidio doloso, según se ha dado a conocer en el informe mensual de seguridad presentado por el gobierno federal. Sin embargo, son al menos 755 municipios del país, los que registran la presencia de grupos criminales, generadores de violencia y responsables de cientos de miles de muertes en el país.

La presencia territorial del país la encabeza el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con cobertura en al menos 23 entidades. Es seguido por el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la organización de los Beltrán Leyva, los Zetas, la Familia Michoacana, Guerreros Unidos y Los Rojos.

Eduardo Guerrero, analista y experto en seguridad, disiente de las señalizaciones del General norteamericano, Glen VanHerck, quien aseveró la semana pasada que en México el 35 por ciento del territorio es controlado por el crimen organizado.

De acuerdo con Guerrero, difícilmente se puede llamar control territorial a las acciones de las organizaciones criminales en México. “En regiones amplias del país operan grupos armados ilegales que, de cuando en cuando, se atreven a ocupar comunidades o a bloquear carreteras por algunas horas en la noche, pero que salen corriendo en cuanto les llega el pitazo de que se acerca el Ejército”, describe en su columna en el diario El Financiero.

El especialista reconoce que existen lugares donde no hay presencia de las autoridades, no obstante, no constituyen ni una cuarta parte del territorio mexicano.

El crimen organizado tiene presencia en al menos 755 municipios de México, según Lantia Consultores

Expertos en la materia consideran que las organizaciones criminales trasnacionales crearon —desde una posición subordinada a algunas autoridades— una red de sobornos y favores que provocaron un desajuste político-económico que alteró la seguridad interna de México.

La corrupción y la violencia de los cárteles debilita a las instituciones encargadas de proteger a la población de la violencia y terror. Al igual que sus antecesores, la administración de López Obrador estaría amenazada por la corrupción que los grupos criminales estimulan entre las autoridades y la población.

