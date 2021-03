“No murió, la mató la policía”: cercan representación de Quintana Roo en CDMX tras asesinato de Victoria

Cercan casa de gobierno de Quintana Roo en CDMX

Esta mañana, usuarios de redes sociales reportaron que el edificio de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México fue cercado con vallas metálicas, luego de los feminicidios ocurridos este fin de semana en la entidad del sur.

Y es que en menos de 24 horas, tres mujeres fueron asesinadas en Quintana Roo: una en Cancún, otra en Tulum y una más en Holbox, por lo que se prevé que por la tarde colectivos lleven a cabo protestas.

Líderes feministas ya están convocando a más mujeres a acudir hoy a las 17:00 horas al edificio de la representación de Quintana Roo, en Avenida Álvaro Obregón 161, Colonia Roma Norte, para exigir justicia por las mujeres asesinadas. De igual modo, habrá otras movilizaciones en distintos municipios quintanarroenses a la misma hora.

“No dejaremos de gritar hasta que nos libremos de este Estado machista, racista, clasista y feminicida”, convocaron en twitter.

(Video: Twitter / @Miguel_STrev)

“Muy puntuales y madrugadores para proteger la casa de gobierno de Quintana Roo en CDMX. Asesinos cobardes que protegen monumentos #justiciaparavictoria #NiUnaMenos #MexicoFeminicida #QuintanaRooFeminicida”, escribió otro internauta al criticar la acción de blindar el edificio por elementos de la policía capitalina.

Por ahora, las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y del Gobierno capitalino han informado que por tales manifestaciones habrá afectaciones viales y cierres sobre la avenida Álvaro Obregón.

Asimismo, otros colectivos están convocando a realizar una protesta virtual. La plataforma Women’s on fire invitó a sumarse digitalmente con estos pasos:

1. En una hoja escribir la frase ”La policía no nos cuida, nos mata”, incluyendo el hashtag #JusticiaParaVictoria

2. Del otro lado de la hoja escribir en inglés “In México, the police don´t take care of us, they kill us”, incluyendo el hashtag #JusticeForVictoria

3. Tomar una fotografía del cartel mostrando las dos frases de la lucha

4. Subir la foto a todas las redes sociales etiquetando a la plataforma que convocó (@womensonfire)y al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín (@CarlosJoaquininsta).

(Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que en el caso de Tulum, cuatro elementos (una mujer entre ellos) privaron de la vida a una mujer de origen salvadoreño llamada Victoria Salazar. En la mañana, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que los agentes causaron la muerte de la mujer, al fracturarle la parte superior de la columna vertebral cuando fue sometida tras detenerla por presuntamente caminar sobre la avenida en estado de ebriedad.

De acuerdo con las autoridades, la fuerza que fue utilizada en la detención era desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida. Le aplicaron maniobras de sometimiento al detenerla y hasta antes de morir.

En Holbox, en pleno inicio de temporada vacacional, la noche de este sábado 27 de marzo, el cadáver de Karla “N” —quien fue brutalmente torturada y asesinada— fue encontrado en la playa, convirtiéndose en el primer feminicidio de la historia de la isla paradisiaca.

Según los primeros reportes, se desempeñaba como conductora de un carrito de golf, el cual fue encontrado este domingo flotando a unos metros del cadáver. El cuerpo lo hallaron unos turistas cerca de Punta Cocos y Punta Ciricote, y al parecer tenía signos de extrema violencia.

Este domingo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ya habían detenido al presunto responsable, quien según los primeros reportes, habría asesinado a su víctima por un “problema personal”. La FGE ya inició una carpeta de investigación.

En Cancún, la madrugada del domingo, una mujer fue llevada a un paraje deshabitado, cerca del fraccionamiento Kuzamil, donde fue asesinada de tres disparos. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

