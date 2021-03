Beatriz Gutiérrez Müller y su mensaje de apoyo a AMLO: “Me gustó mucho escucharlo”

AMLO, extiende reconocimiento dirigido a las madres, padres, abuelitos, tíos y hermanos Video: Instagram / @beatrizgutierrezmuller

En su cuenta de Instagram, la escritora e investigadora mexicana, Beatriz Gutiérrez Müller compartió un video donde Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los mexicanos un reconocimiento a los padres de familia y, sobretodo, a las mamás, “que durante mucho tiempo han estado ayudando a sus hijos”.

La publicación fue acompañada por un texto en Instagram en el que la esposa de AMLO expresó que le “gustó mucho” escuchar el pronunciamiento del presidente con respecto al papel que han jugado los padres y madres de familia para mantener la educación de sus hijos de manera virtual.

“Me gustó mucho escuchar al presidente con este reconocimiento, sobre todo dirigido a las madres, pero también a padres, abuelitos, tíos y hermanos, porque en verdad ha sido difícil ser maestros de nuestros hijos. Tenemos que seguir apoyándolos y aprender con ellos. Yo me he visto en la necesidad de estudiar álgebra, cosa que no hacía desde la secundaria”, señaló la historiadora a través de esta red social.

Las declaraciones dadas por AMLO fueron emitidas la mañana de este lunes 29 de marzo durante su conferencia de prensa matutina, en la que se celebró el Foro Generación Igualdad junto con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres y el titular de la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard Casaubón.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, compartió un video donde AMLO reconoció las labores de padres y madres de familia durante la pandemia (Foto: Instagram /@beatrizgutierrezmuller)

Más tarde, el ejecutivo comentó que, después de realizada la vacunación de todos los adultos mayores, se iniciará inmediatamente la aplicación de los antígenos a maestros del sector público y privado porque “necesitamos regresar a clases presenciales” y apuntó que ya es necesario “irnos preparando”.

En este contexto, AMLO aprovechó para pedir un reconocimiento a las madres y padres de familia que han estado al frente de la educación de sus hijos mediante las clases a distancia implementadas como medida de mitigación de la COVID-19.

“Necesitamos hacerle un reconocimiento, así como tenemos nuestros héroes, nuestras heroínas, que son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que están arriesgando su vida para salvar vidas, así también tenemos que hacer un reconocimiento a los padres de familia y, de manera especial, a las mamás que, durante mucho tiempo, han estado ayudando a sus hijos. Hay mamás que se han puesto a estudiar sobre las distintas materias para ayudar a sus hijas e hijos. Papás y mamás, entonces ya también es tiempo de que se vaya a la escuela”, apuntó el mandatario durante su conferencia matutina.

Durante su conferencia matutina de este 29 de marzo, AMLO habló sobre las causas de la crisis migratoria, la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en México y también inauguró el Foro Generación Igualdad en Palacio Nacional (Foto: Presidencia de México)

Asimismo, dijo que era importante adelantar está información para que la organización del regreso a clases, en caso de que no haya un repunte de contagios por la enfermedad del coronavirus, pueda darse de forma ordenada y así poder hacer con anticipación las labores de limpieza y mantenimiento en cada uno de los planteles educativos.

A los comentarios de Beatriz Gutiérrez Müller se sumaron los de varios internautas que agradecieron al presidente tal reconocimiento y algunos aprovecharon el espacio para pedir que también se reconozca el trabajo que han realizado los profesores durante el confinamiento, pues consideraron que no ha sido fácil ejercer su profesión a distancia.

Además, López Obrador exhortó y recomendó al pueblo de México a cuidarse durante el periodo vacacional de Semana Santa pese a que el número de contagios está descendiendo. Ante esto, precisó que es necesario extremar cuidados hasta que todos hayan recibido la dosis de la vacuna contra la COVID-19 y apuntó que las farmacéuticas están ayudando al Gobierno Federal con varios lotes de vacunas para aplicarla a todos los adultos mayores.

SEGUIR LEYENDO: