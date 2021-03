Aduanas y Marina decomisaron equipo médico y kits de prueba COVID-19 en el AICM

Incautaron material médico y pruebas COVID-19 en el aeropuerto (Foto: Cortesía/SAT)

La Administración General de Aduanas (AGA) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaron un decomiso millonario de mercancía ilícita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde sobresale material médico para atender enfermedades respiratorias y pruebas de detección COVID-19.

La tarde de este domingo 28 de marzo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó a través de un comunicado que las labores realizadas por ambas dependencias dieron como resultado el aseguramiento de dos pedimentos aduaneros que tendrían un daño a las finanzas mexicanas por 1,942,298 pesos. El primero sería de 316,474 pesos y el segundo de 1,625,824 pesos.

De acuerdo con la información proporcionada “el personal de Aduanas detectó que 15,228 piezas de relojes, audífonos inalámbricos, piezas de cámara, videojuegos y lámparas, no contaban con la documentación aduanera correspondiente y no acreditaban el cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA), con una evasión de impuestos fiscales de 316,474 pesos”.

Aduanas y el Ejército Mexicano frenaron el traslado ilegal de vacunas Sputnik V con destino a Honduras en una aeronave privada en la Aduana de Campeche (Foto: Twitter/@SATMX)

En cuanto a la indumentaria médica y los detectores del nuevo coronavirus, las dependencias explicaron que “frenaron el ingreso de 74,783 piezas de equipo médico como oxímetros, aspersores y humidificadores, así como 44,000 kits de pruebas para detectar COVID-19; cabe mencionar que dicha mercancía está sujeta al cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias por parte de la Secretaría de Salud para su legal importación, misma que no se cumplió al momento del reconocimiento aduanero, y con la cual se pretendían evadir contribuciones de un 1,625,824 pesos”.

Finalmente, el material confiscado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para abrir la carpeta de investigación referente a la indumentaria para tratar la enfermedad que se mantiene activa en México.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud (SSa), en la república se tiene el registro de 201,429 decesos relacionados directamente con el SARS-CoV-2. Asimismo, se estima que en total hay 2,419,218 casos de COVID-19, de los cuales 36,197, el 1%, se considera epidemia activa. Esto quiere decir que son las personas que manifestaron los síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y tienen la capacidad de transmitir el virus.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos causados por complicaciones del COVID-19, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Aduanas frenó el ingreso ilegal de 82 mil oxímetros y 27 mil pruebas COVID-19 en el AICM (Foto: Twitter/@SATMX)

De acuerdo con la actualización del documento técnico consultada en el sitio web de la dependencia federal de salud, se muestra que las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Puebla, entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran el 62% de los casos activos del país.

Es por eso que el gobierno de México ha puesto un empeño primordial en el combate al contrabando de material médico e indumentaria sanitaria, pues estos productos que llegan al mercado no contarían con garantía de uso, es decir, pondrían en riesgo a quien los usa.

En lo relacionado a los decomisos, este caso se asemeja al ocurrido en noviembre del 2020, cuando autoridades mexicanas retuvieron 10,000 pruebas de COVID-19 junto a otra mercancía en la aduana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, por no pagar los impuestos necesarios para entrar al país.

Según explicó en aquella ocasión el SAT, se pretendían evadir más de 4 millones de pesos, unos USD 200,000, en contribuciones fiscales, entre pagos de aduana e impuestos de importación y de valor agregado; sin embargo, esto ya no fue posible.

SEGUIR LEYENDO: